Mimie Mathy évoque des problèmes de santé: «Je ne marche plus»

Mimie Mathy a confirmé que ses problèmes de santé pèsent désormais directement sur son quotidien. Dans une interview à une Ciné-Télé-Revue, la comédienne de 68 ans, connue depuis 1997 pour son rôle principal dans Joséphine, ange gardien, dit avoir aujourd’hui de grandes difficultés à se déplacer : « Je ne marche plus. Enfin… j’ai beaucoup de difficulté à marcher ». Elle explique cette situation à son achondroplasie, la maladie osseuse à l’origine de sa petite taille.

Le fauteuil roulant n’est plus une exception

La comédienne avait déjà été vue en fauteuil roulant lors des concerts des Enfoirés 2025 à Montpellier. À l’époque, elle avait expliqué souffrir d’une faiblesse dans les jambes et vouloir se ménager entre les moments importants. Elle avait aussi démenti les rumeurs les plus alarmistes, affirmant qu’elle n’était ni paralysée à vie ni mourante.

Un handicap qui change de nature

Mimie Mathy décrit une évolution handicapante : ce qui était d’abord une différence visible devient désormais une contrainte physique. Elle explique avoir grandi avec sa différence, soutenue par sa famille et par son entourage, mais reconnaît que la perte d’autonomie est plus difficile à accepter. Elle dit devoir composer avec une dépendance plus forte, sans dramatiser ni nier la réalité.

Des problèmes de dos déjà anciens

Mimie Mathy avait déjà évoqué plusieurs opérations du dos, liées notamment à des hernies discales. Elle avait aussi parlé d’un syndrome de la queue-de-cheval, une atteinte neurologique grave pouvant provoquer des troubles moteurs et sensitifs. Ces antécédents expliquent en partie la fragilité physique qu’elle décrit aujourd’hui.

«Joséphine» s’adapte

La série Joséphine, ange gardien n’est pas arrêtée pour autant. La particularité du personnage aide la production : Joséphine se déplace en claquant des doigts, ce qui permet d’adapter la mise en scène aux difficultés de mobilité de Mimie Mathy. Le réalisateur Christophe Barraud a déjà imaginé des solutions pour continuer à tourner sans faire peser les déplacements sur la comédienne.

Pas de fauteuil dans «Joséphine», pour l’instant

Mimie Mathy ne souhaite pas faire apparaître son fauteuil roulant dans Joséphine, ange gardien. Elle préfère que cette évolution personnelle ne soit pas intégrée à ce personnage-là. En revanche, elle n’exclut pas d’apparaître en fauteuil dans une autre série en préparation, si le projet aboutit.

Des épisodes déjà tournés

La fiction de TF1 reste active. Un épisode inédit est annoncé en Belgique le 6 juillet sur la RTBF, tandis que deux autres épisodes ont déjà été tournés. Le dernier inédit diffusé sur TF1 remontait au mois de décembre. La présence de Mimie Mathy à l’écran devrait donc se poursuivre malgré ses contraintes physiques.

Un nouveau spectacle en préparation

Mimie Mathy prépare aussi un nouveau spectacle dans lequel elle compte assumer pleinement le fauteuil roulant. Elle affirme vouloir continuer à tourner, écrire, voyager et monter des projets. Son état de santé modifie ses conditions de travail, mais ne marque pas la fin de sa carrière.