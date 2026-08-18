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Un voilier retrouvé vide au large de l’île d’Yeu, son occupant activement recherché

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Un voilier retrouvé vide au large de l’île d’Yeu, son occupant activement recherché
Un voilier retrouvé vide au large de l’île d’Yeu, son occupant activement recherché

Une importante opération de recherche a repris mardi matin dans l’Atlantique afin de retrouver un Français porté disparu après la découverte de son voilier à la dérive. L’embarcation avait été repérée lundi soir à environ 70 milles nautiques, soit près de 130 kilomètres, au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h, dans le Finistère.

L’alerte a été donnée par un passager d’un ferry britannique assurant la liaison entre Portsmouth et Bilbao. Après avoir aperçu le voilier en difficulté, le navire a interrompu son trajet et envoyé un canot de sauvetage transportant trois personnes. L’équipe dépêchée sur place n’a découvert aucun occupant ni signe de vie à bord ou à proximité de l’embarcation.

Des recherches aériennes et maritimes mobilisées

Le voilier mesure environ 13 mètres et dérivait dans une mer décrite comme relativement calme. Aucune balise de détresse n’avait été déclenchée, laissant les secours sans indication précise sur le moment ou les circonstances de la disparition. Les recherches, coordonnées depuis Étel, ont été suspendues pendant la nuit avant de reprendre au lever du jour.

Des moyens aériens ainsi que plusieurs navires présents dans la zone participent aux opérations. Les équipes doivent tenir compte de la dérive provoquée par les courants et les vents afin de délimiter le secteur susceptible d’être exploré. Les circonstances ayant conduit le navigateur à quitter ou à tomber de son bateau demeurent inconnues.

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