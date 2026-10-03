Ça s’est passé un 3 octobre: en 1990, l’Allemagne se réunifiait moins d’un an après la chute du mur de Berlin

Le 3 octobre 1990, l’Allemagne est réunifiée, mettant fin à quarante-cinq ans de division. La République démocratique allemande disparaît officiellement à minuit, après un processus de rapprochement rapide ayant débuté avec la chute du mur de Berlin moins d'un an auparavant. Ce jour marque un tournant historique pour le pays et l'Europe.

Il est minuit, dans la nuit du 2 au 3 octobre 1990. Devant le Reichstag, à Berlin, la cloche de la Liberté retentit et le drapeau allemand est hissé devant une foule immense. À cet instant précis, la République démocratique allemande disparaît et l’Allemagne redevient officiellement un seul État. Quarante-cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et moins de onze mois après la chute du mur de Berlin, la division entre l’Est et l’Ouest prend fin.

De la chute du Mur à la disparition de la RDA

Le processus a été d’une rapidité exceptionnelle. Le 9 novembre 1989, l’ouverture du mur de Berlin avait provoqué des scènes de liesse et accéléré l’effondrement du régime est-allemand. Le 18 mars 1990, la RDA organise les premières élections libres de son histoire. Quelques mois plus tard, le rapprochement économique est déjà engagé et la perspective d’une réunification devient concrète.

Le 23 août 1990, la Volkskammer, le Parlement est-allemand, vote l’adhésion de la RDA à la République fédérale à compter du 3 octobre. Huit jours plus tard, le 31 août, les deux États signent le traité d’unification. Le document règle dans le détail la disparition de la RDA et son intégration dans l’ordre politique, juridique et économique de la République fédérale.

Les quatre puissances victorieuses doivent donner leur accord

La réunification ne dépend cependant pas uniquement des deux Allemagnes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l’Union soviétique, la France et le Royaume-Uni disposent encore de droits et de responsabilités concernant l’Allemagne dans son ensemble et Berlin.

Les négociations dites « Deux plus Quatre » réunissent donc les deux États allemands et les quatre puissances victorieuses. Le 12 septembre 1990, à Moscou, le traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne est signé. Il fixe notamment les frontières du pays et ouvre la voie au rétablissement de sa pleine souveraineté.

Deux jours avant la réunification, le 1er octobre, les quatre puissances suspendent leurs droits et responsabilités sur Berlin et l’Allemagne dans son ensemble, permettant au nouvel État allemand d’exercer sa pleine souveraineté dès l’unification.

À minuit, la RDA cesse d’exister

Le 3 octobre à 0 heure, le traité d’unification produit ses effets. La RDA disparaît en tant qu’État. Le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Saxe, la Saxe-Anhalt et la Thuringe deviennent des Länder de la République fédérale. Berlin-Est et Berlin-Ouest sont également réunifiés.

À Berlin, des centaines de milliers de personnes participent aux célébrations autour du Reichstag et de la porte de Brandebourg. Helmut Kohl, chancelier de la RFA depuis 1982, devient le chancelier de l’Allemagne réunifiée. Le président fédéral Richard von Weizsäcker proclame devant la foule : « En libre autodétermination, nous voulons achever l’unité et la liberté de l’Allemagne. »

Helmut Kohl adresse de son côté un message aux gouvernements étrangers : « Notre pays veut, avec sa liberté retrouvée, servir la paix dans le monde et faire progresser l’unification de l’Europe. »

Berlin retrouve son statut de capitale

Le traité d’unification établit également Berlin comme capitale de l’Allemagne. Le transfert effectif du Parlement et d’une grande partie du gouvernement depuis Bonn interviendra progressivement au cours des années suivantes.

La réunification ne signifie toutefois pas la disparition immédiate des différences entre les deux parties du pays. L’intégration de l’économie est-allemande dans l’économie de marché provoque de profondes restructurations. La privatisation des entreprises publiques entraîne fermetures et suppressions d’emplois, tandis que le chômage augmente fortement dans les nouveaux Länder.

Pourquoi l’Allemagne fête son unité le 3 octobre

Depuis 1990, le 3 octobre est le Tag der Deutschen Einheit, le Jour de l’Unité allemande, et constitue la fête nationale du pays. La date remplace le 17 juin, qui était jusqu’alors la fête nationale de la République fédérale en souvenir du soulèvement est-allemand du 17 juin 1953, réprimé par le régime communiste avec l’intervention des forces soviétiques.

Le 3 octobre 1990 marque ainsi l’aboutissement d’un bouleversement commencé moins d’un an auparavant. En quelques mois, le mur de Berlin est tombé, les premières élections libres ont été organisées en RDA, les deux États allemands ont négocié leur union et les quatre puissances issues de la Seconde Guerre mondiale ont accepté de mettre fin à leurs prérogatives. Après plus de quatre décennies de séparation, l’Allemagne est à nouveau unifiée.