« Vis ma vie » revient sur NOVO19 avec Olivier Delacroix dès le 14 octobre

« Vis ma vie » revient sur NOVO19 le 14 octobre avec Olivier Delacroix à la présentation. La nouvelle saison, produite par Réservoir Prod, propose des immersions dans des modes de vie divers, comme celui d'une drag queen ou d'un moine, visant à dépasser les préjugés et à valoriser les rencontres humaines.

« Vis ma vie » s’apprête à faire son retour à l’antenne avec une nouvelle saison portée par Olivier Delacroix. Produite par Réservoir Prod, l’émission reviendra le 14 octobre à 21h10 sur NOVO19 avec un premier épisode inédit consacré à l’univers des drag queens.

Le programme reprend le principe qui a fait son identité : faire découvrir à des participants des modes de vie radicalement différents du leur. Pendant 72 heures, chacun partage le quotidien d’une autre personne, découvre ses habitudes, son environnement et ses contraintes, avec l’objectif de dépasser les idées reçues et de confronter deux univers qui n’auraient pas nécessairement eu l’occasion de se rencontrer.

Une nouvelle saison qui s’annonce plusieurs profils particulièrement contrastés. Une drag queen, un moine ou encore un cow-boy feront notamment partie des univers explorés par l’émission. La production mise ainsi sur des parcours très différents, avec une place importante accordée aux rencontres, à l’humour et aux émotions suscitées par ces immersions.

Olivier Delacroix à la présentation

Pour accompagner cette nouvelle version, NOVO19 a choisi Olivier Delacroix. Connu pour ses émissions de témoignages et ses documentaires consacrés aux parcours de vie, l’animateur apparaît en cohérence avec la dimension humaine recherchée par le programme. Son rôle sera notamment d’introduire les rencontres et d’accompagner les participants au fil de leur expérience.

La production est assurée par Réservoir Prod, société historiquement associée à de nombreux formats de témoignages, de société et de divertissement. Avec ce retour, « Vis ma vie » retrouve ainsi un terrain éditorial fondé sur l’immersion et l’observation de modes de vie souvent éloignés de ceux du grand public.

Le premier numéro inédit, intitulé « Vis ma vie de Drag Queen », sera diffusé le 14 octobre à 21h10 sur NOVO19. Cette relance permettra à la chaîne de tester la capacité d’une marque connue de la télévision française à trouver une nouvelle place dans sa grille, avec un format qui mise davantage sur les histoires individuelles et la découverte que sur la compétition ou le divertissement pur.