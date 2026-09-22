Hoshi se livre dans «Fréquenstar»: enfance, succès, souvenirs intimes et lives exclusifs sur W9

Fréquenstar, sur W9, inaugure sa deuxième saison avec une nouvelle formule. Hoshi y retrace son parcours, de son enfance à son succès, à travers des photographies évoquant ses souvenirs. L’émission alterne confidences, performances live et met en avant de jeunes artistes, rendant l'entretien plus vivant et personnel.

Fréquenstar revient pour une deuxième saison sur W9 avec une formule profondément remaniée. Tous les dimanches à 11h20, Éric Jean-Jean reçoit désormais un artiste de la scène française dans son appartement pour une heure consacrée à son parcours et à sa musique. Dimanche 11 octobre, c’est Hoshi qui sonnera à sa porte pour un numéro construit autour de ses souvenirs, de ses débuts et de son ascension.

Hoshi va retracer toute son histoire, de son enfance au succès

Pour cette deuxième saison, Fréquenstar abandonne en partie le schéma traditionnel de l’interview télévisée. L’émission adopte un rythme plus rapide, directement inspiré des usages des réseaux sociaux, afin de parcourir les différentes périodes de la vie de l’artiste invitée.

Avec Hoshi, Éric Jean-Jean reviendra ainsi sur son enfance, son adolescence, ses premiers pas sur scène, le morceau qui a fait basculer sa carrière et son accession au succès. L’émission doit permettre de suivre chronologiquement le parcours de la chanteuse jusqu’à l’artiste qu’elle est devenue aujourd’hui.

W9 présente ce nouveau rendez-vous comme « une heure de télévision rythmée, intime et totalement inédite ». L’entretien sera réalisé dans un décor volontairement éloigné d’un plateau classique puisque l’artiste sera directement accueillie dans l’appartement d’Éric Jean-Jean.

Des photos personnelles pour faire ressurgir les souvenirs

La grande nouveauté de cette saison repose sur l’utilisation des photographies. Elles deviennent le fil conducteur de l’entretien : souvenirs personnels, moments importants de la carrière ou images plus inattendues seront présentés à Hoshi afin de provoquer confidences et anecdotes.

Chaque photographie doit ainsi permettre d’ouvrir un nouveau chapitre de son parcours. Le dispositif doit notamment donner à la chanteuse l’occasion de raconter les coulisses de certains épisodes de sa vie et de revenir sur les différentes étapes qui l’ont conduite jusqu’au succès.

Cette nouvelle formule arrive alors que W9 renouvelle plusieurs de ses divertissements. La chaîne a notamment confié plusieurs primes à Jean-Luc Lemoine⁠, après son arrivée dans Tout beau, tout n9uf.

Des lives exclusifs et de jeunes artistes choisis par Hoshi

La musique restera évidemment très présente. Le portrait de Hoshi sera ponctué de plusieurs lives exclusifs, permettant à la chanteuse de retrouver la scène au cours de l’émission.

Fréquenstar accordera également une place à de jeunes talents de la scène française. Certains auront été directement choisis par Hoshi. L’objectif est de profiter de la présence d’un artiste déjà installé pour mettre en lumière de nouveaux chanteurs et musiciens encore peu connus du grand public.

Cette volonté de renouveler les programmes de divertissement se retrouve également dans le retour de La Grosse Rigolade⁠ sur W9 avec Laurence Boccolini⁠, annoncé pour le mois d’octobre.

Une mystérieuse « question venue du futur » attend Hoshi

Éric Jean-Jean réservera enfin une surprise à son invitée. Hoshi devra répondre à « une question venue du futur », dont le contenu n’a pas été dévoilé. W9 annonce un passage mêlant humour et émotion.

Le principe permettra de conclure un portrait consacré aussi bien à la carrière de la chanteuse qu’à son histoire personnelle. Entre photographies, confidences, musique et jeunes artistes invités, cette nouvelle version de Fréquenstar cherche à proposer un entretien plus vivant et plus personnel.

« Fréquenstar » avec Hoshi dimanche 11 octobre à 11h20

Le numéro de Fréquenstar consacré à Hoshi sera diffusé dimanche 11 octobre à 11h20 sur W9. L’émission sera présentée par Éric Jean-Jean, animateur de RTL et RTL2 et spécialiste de la musique.

Fréquenstar conservera ensuite ce rendez-vous chaque dimanche matin à 11h20, avec un nouvel artiste accueilli dans l’appartement de l’animateur pour revenir sur sa vie, sa carrière et les moments qui ont marqué son parcours.