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Prix des carburants : à quelques heures des annonces du gouvernement, les oppositions mettent la pression

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Prix des carburants : à quelques heures des annonces du gouvernement, les oppositions mettent la pression
Prix des carburants : à quelques heures des annonces du gouvernement, les oppositions mettent la pression

À quelques heures de la présentation des nouvelles aides gouvernementales prévue ce mardi à 17 heures à Bercy, les oppositions multiplient leurs propositions pour répondre à la flambée des prix à la pompe. Le gouvernement doit détailler des mesures destinées aux ménages, aux entreprises et aux professions particulièrement exposées, sans avoir encore dévoilé les montants ni les critères définitifs.

À gauche, Jérôme Guedj a appelé ce mardi matin sur Europe 1-CNEWS à « aider les Français » directement confrontés à la hausse. La France insoumise défend de son côté une mesure beaucoup plus générale : le blocage des prix. Invitée de Sud Radio, Manon Aubry a dénoncé le « saupoudrage » des aides ciblées et demandé un plafonnement autour de 1,70 euro le litre, niveau antérieur à la crise selon elle.

LFI attaque les profits pétroliers

Manon Aubry met directement en cause TotalEnergies, accusant le gouvernement de vouloir « protéger les profits » du groupe. Elle soutient que les aides ciblées ne répondent pas à une hausse qui affecte, selon elle, beaucoup plus largement la population. « On parle de l’ensemble de la population française qui est frappée par l’augmentation des prix de l’essence », a-t-elle affirmé.

Le PCF de Fabien Roussel poursuit également ses opérations sur le terrain après son tractage du week-end dans l’Oise, tandis que plusieurs responsables de droite réclament une baisse générale de la fiscalité. Le gouvernement devra donc arbitrer entre une logique d’aides ciblées, privilégiée jusqu’ici par l’exécutif, et les demandes d’intervention plus large défendues par ses opposants.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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