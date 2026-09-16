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Prix des carburants : Emmanuel Macron promet d’agir pour « faire baisser la pression sur les prix »

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Prix des carburants : Emmanuel Macron promet d’agir pour « faire baisser la pression sur les prix »
Prix des carburants : Emmanuel Macron promet d’agir pour « faire baisser la pression sur les prix »

Emmanuel Macron intervient directement dans le débat sur la flambée des prix des carburants. Dans un message publié ce mercredi soir sur X, le président de la République assure agir sur le terrain diplomatique pour sécuriser les approvisionnements pétroliers de la France et tenter de limiter la pression sur les prix à la pompe.

« Quand le pétrole est sous pression, les prix à la pompe grimpent. Je sais ce que cela représente pour les Français », écrit le chef de l’État. Emmanuel Macron affirme avoir échangé, après le Premier ministre irakien en début de semaine, avec le prince héritier d’Arabie saoudite et l’émir du Qatar.

Le détroit d’Ormuz au cœur des préoccupations

L’objectif affiché par l’Élysée est notamment de rétablir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le transport mondial de pétrole, mais également de protéger les infrastructures énergétiques des partenaires de la France et de sécuriser leur production. Paris travaille aussi, selon Emmanuel Macron, au développement de routes alternatives afin de réduire la dépendance à ce passage.

« Plus de routes pour le pétrole, c’est moins de dépendance. Moins de dépendance, c’est plus de sécurité. Et plus de sécurité, c’est moins de pression sur les prix », résume le président de la République. La situation au Moyen-Orient et les perturbations autour du détroit d’Ormuz ont contribué ces derniers mois à maintenir une forte tension sur les cours du pétrole et, par ricochet, sur les prix payés par les automobilistes français.

Cette intervention survient alors que le prix des carburants est redevenu un sujet politique majeur. Emmanuel Macron privilégie ici la réponse diplomatique et la sécurisation de l’offre pétrolière : « Faire reculer les tensions. Sécuriser le pétrole. Faire baisser la pression sur les prix à la pompe. C’est aussi cela, protéger les Français », conclut-il.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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