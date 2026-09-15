Budget 2027 : la gauche se prépare à la censure, le RN au centre de toutes les attentions

La bataille pour le budget 2027 pourrait mettre en péril le gouvernement. La France insoumise refuse toute négociation et prévoit de censurer le texte, tandis que l'exécutif doit trouver des soutiens parmi les oppositions, notamment le Rassemblement national, pour éviter une chute fatale de son équipe.

La bataille du budget 2027 pourrait rapidement se transformer en bataille pour la survie du gouvernement. Alors que l’exécutif cherche environ 30 milliards d’euros d’économies, La France insoumise a déjà annoncé qu’elle censurerait « quoi qu’il arrive ». Dans une Assemblée toujours privée de majorité absolue, les choix des différents groupes d’opposition seront déterminants.

LFI ferme toute possibilité de négociation

Mathilde Panot a confirmé ce mardi que les députés insoumis ne participeraient pas aux discussions proposées par le gouvernement. « Nous censurons quoi qu’il arrive », a déclaré la présidente du groupe LFI sur franceinfo, dénonçant notamment les économies envisagées sur les retraités, les étudiants et les dépenses sociales.

LFI refuse ainsi la stratégie de négociation suivie précédemment par le Parti socialiste. Mathilde Panot considère que les concessions obtenues par les socialistes n’ont pas modifié la politique générale menée par le bloc central et promet cette fois une opposition immédiate au futur texte.

Le gouvernement cherche une majorité introuvable

L’enjeu dépasse pourtant largement LFI. Faute de majorité absolue, Sébastien Lecornu doit trouver suffisamment de soutiens ou d’abstentions pour éviter qu’une coalition des oppositions ne fasse tomber son gouvernement. Chaque position du PS, de la droite et surtout du Rassemblement national sera donc scrutée au moment du vote.

Le budget devient ainsi le principal test parlementaire de cette fin de quinquennat. Entre 30 milliards d’euros d’économies recherchées, la menace de censure et une présidentielle désormais toute proche, les négociations budgétaires pourraient déterminer non seulement le contenu des finances publiques pour 2027, mais aussi la durée de vie du gouvernement.