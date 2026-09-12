Budget 2027 : Marine Le Pen veut éviter une loi spéciale et réclame des économies

Marine Le Pen plaide pour un budget 2027 plutôt qu'une loi spéciale, estimant qu'il faciliterait une mise à jour future en cas de victoire. Elle conditionne son soutien à des économies et exclut toute hausse d'impôts, plaçant ainsi le Rassemblement national au centre des négociations budgétaires de l'automne.

Marine Le Pen s’est prononcée samedi en faveur de l’adoption d’un budget pour 2027, même s’il devait rester imparfait, plutôt que du recours à une loi spéciale. Réunie avec les parlementaires du Rassemblement national au Touquet, la cheffe de file des députés RN estime qu’un budget voté à l’automne permettrait, en cas de victoire à la présidentielle de 2027, de modifier plus facilement les choix budgétaires une fois au pouvoir.

La dirigeante nationaliste n’entend toutefois pas soutenir sans conditions le projet du gouvernement. Alors que la position du RN pourrait être déterminante pour l’adoption du texte au Parlement, elle exclut tout « blanc-seing » et demande notamment que des économies soient intégrées au budget. Elle fixe également deux lignes rouges : aucune augmentation d’impôt et pas de mesures qu’elle juge injustes pour les actifs.

Le RN au centre des négociations budgétaires

Cette prise de position place une nouvelle fois les députés RN au cœur des discussions qui s’annoncent à l’automne autour du projet de loi de finances. Marine Le Pen privilégie donc l’existence d’un véritable budget, quitte à le considérer comme insatisfaisant sur certains points, plutôt qu’une solution temporaire qui laisserait le pays fonctionner sous le régime d’une loi spéciale.

En cas d’alternance après l’élection présidentielle, cette stratégie permettrait selon elle au futur exécutif de reprendre plus facilement le texte et d’y apporter ses propres orientations. D’ici là, le RN entend peser sur le contenu du budget en conditionnant son éventuel soutien à des économies et au refus de toute hausse de fiscalité.