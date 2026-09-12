Sonia Mabrouk attaquée par le SNJ et la CGT : Robert Ménard monte au créneau

Robert Ménard défend Sonia Mabrouk, attaquée par le SNJ et la CGT pour sa prétendue complaisance envers l'extrême droite. Il dénonce cette offensive, qualifiant les accusations de conformisme idéologique et loue son ouverture d'esprit. Selon lui, ces critiques révèlent une crise au sein du milieu médiatique face à des voix divergentes.

Robert Ménard prend vigoureusement la défense de Sonia Mabrouk. Alors que le SNJ et la CGT de RMC BFM accusent la journaliste de faire « la part belle aux intervenants d’extrême droite », le maire de Béziers dénonce ce vendredi sur X une offensive « odieuse » contre celle qu’il décrit comme une journaliste « exigeante », libre et attachée au pluralisme.

Dans leur communiqué, les syndicats reprochent notamment à Sonia Mabrouk la composition de ses plateaux et sa supposée « clémence vis-à-vis de l’extrême droite ». Une attaque à laquelle l’intéressée a elle-même répondu : « Je ne me laisserai pas salir », avant de défendre sa conception du métier : « Le journalisme, c’est le pluralisme. Il faudra s’y habituer. »

« La liberté s’appelle Sonia Mabrouk »

Robert Ménard va encore plus loin. « La liberté s’appelle Sonia Mabrouk », écrit l’ancien président de Reporters sans frontières. Il compare le communiqué syndical à un texte « aux relents de politburo des années 80 » et dénonce des accusations fondées, selon lui, sur une définition totalement galvaudée de l’extrême droite. « Des termes grandiloquents pour une pensée minuscule », assène-t-il.

Le maire de Béziers revendique également avec fierté d’être régulièrement invité par Sonia Mabrouk. Il loue « son ouverture d’esprit », sa capacité à respecter ses interlocuteurs et son refus de disqualifier par avance les responsables politiques conservateurs. Selon lui, c’est précisément cette liberté qui dérange : « Sonia Mabrouk est une insupportable anomalie, un bug dans la matrice. »

Ménard dénonce une « citadelle de conformisme »

Pour Robert Ménard, cette polémique dépasse le seul cas de la journaliste de BFMTV. Il la rapproche des critiques récemment adressées à Charles Sapin sur France Inter et y voit la réaction d’un monde médiatique confronté à la remise en cause de ses habitudes idéologiques. « Leur citadelle de conformisme est assiégée et ils en sont désespérés », écrit-il.

Celui qui rappelle avoir dirigé Reporters sans frontières pendant 25 ans défend une conception du journalisme fondée sur la confrontation de toutes les opinions et la capacité à « penser contre soi-même ». Il conclut en qualifiant Sonia Mabrouk de « bouffée d’air frais » pour la profession et réserve ses mots les plus durs au SNJ et à la CGT : selon lui, la violence de leurs attaques révèle des « Béria en fin de course ».