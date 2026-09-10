Primaire de la gauche : trois débats télévisés avant le scrutin d’octobre

Trois débats télévisés sont programmés avant la primaire de la gauche, avec un premier rendez-vous le 23 septembre sur LCI. Parmi les candidats figurent Raphaël Glucksmann et Ségolène Royal, qui a confirmé avoir obtenu les parrainages nécessaires. La liste définitive des participants sera dévoilée à la mi-septembre.

Les candidats à la primaire de la gauche socialiste et démocratique s’affronteront lors de trois débats télévisés avant le premier tour. Le premier rendez-vous aura lieu le 23 septembre sur LCI, avant une deuxième confrontation diffusée le 1er octobre en première partie de soirée sur France 2 et France Inter.

Le troisième débat sera organisé sur BFMTV quelques jours avant le scrutin. Ce calendrier constitue un compromis après des désaccords entre les prétendants : Raphaël Glucksmann souhaitait limiter l’exercice à une seule émission diffusée sur le service public, tandis que ses concurrents défendaient plusieurs confrontations.

Une liste définitive attendue à la mi-septembre

La primaire réunira au minimum Raphaël Glucksmann, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, le député et dirigeant de la Gauche républicaine et socialiste Emmanuel Maurel, ainsi que Ségolène Royal. L’ancienne candidate à la présidentielle affirme avoir obtenu les parrainages nécessaires pour participer au scrutin.

Les députés socialistes Philippe Brun et Jérôme Guedj ainsi que l’ancien maire de Châteaudun Fabien Verdier espèrent également se qualifier, sous réserve de réunir les soutiens exigés. La liste officielle sera arrêtée à la mi-septembre. Le premier tour de la primaire se déroulera les 9 et 10 octobre, puis le second les 16 et 17 octobre.