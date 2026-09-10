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Prix Femina 2026 : Yannick Haenel, Polina Panassenko et Thélyson Orélien dans la première sélection

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Prix Femina 2026 : Yannick Haenel, Polina Panassenko et Thélyson Orélien dans la première sélection
Prix Femina 2026 : Yannick Haenel, Polina Panassenko et Thélyson Orélien dans la première sélection

Le jury du prix Femina a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026, réunissant 17 romans français et 16 romans étrangers. Parmi les auteurs retenus figurent plusieurs personnalités remarquées de la rentrée littéraire, dont Yannick Haenel avec La Solitude des professeurs est infinie, Polina Panassenko avec À voix haute et Thélyson Orélien avec C’était ça ou mourir.

Anne Godard, Julia Kerninon, Clémentine Mélois, Jean-Baptiste Del Amo, Nina Bouraoui, Lucie Rico et Véronique Ovaldé font également partie de la sélection française. Du côté des romans étrangers, le jury a notamment choisi des ouvrages de Laura Kasischke, Katie Kitamura, Paul Murray, Karen Russell, Sara Stridsberg et Juan Gabriel Vásquez.

Le lauréat sera désigné le 4 novembre

Composé de douze femmes, le jury annoncera une deuxième sélection le 6 octobre, puis une troisième le 23 octobre. Le prix Femina sera remis le 4 novembre dans les catégories roman français, roman étranger et essai, au lendemain de l’attribution des prix Goncourt et Renaudot.

En 2025, le Femina du roman français avait été décerné à Nathacha Appanah pour La Nuit au cœur, publié chez Gallimard. La première liste de 2026 ouvre désormais plusieurs semaines de compétition entre auteurs confirmés et nouvelles voix, dans une rentrée littéraire particulièrement disputée.

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