« Billie Melody » : Roschdy Zem en père fantôme dans un drame familial bouleversant

Pour son deuxième long-métrage, Christine Paillard suit Billie, une adolescente de 14 ans confrontée à la mort brutale de son père Tony, musicien interprété par Roschdy Zem. Interrogée sur les circonstances du drame, la jeune fille dissimule certains souvenirs douloureux, notamment les violentes disputes qui opposaient ses parents et le profond mal-être de son père.

Après le décès, Billie quitte son ancien quotidien pour s’installer à Nantes avec sa mère Roxane, incarnée par Julia Faure, et son frère Ruben. Incapable de faire son deuil, elle cherche à comprendre ce qui s’est réellement passé pendant la nuit fatale. Cette quête intime, nourrie de colère et d’un désir de vengeance, brouille progressivement la frontière entre souvenirs, soupçons et réalité.

La musique comme dernier lien avec son père

Le récit adopte entièrement le point de vue de Billie, interprétée avec intensité par Bonnie Bouriche Troutaud. L’adolescente idéalise son père tout en attribuant à sa mère la responsabilité de la désagrégation familiale. La présence spectrale de Tony, tantôt hallucination, tantôt véritable fantôme, illustre son incapacité à accepter la disparition d’un homme aussi attachant que profondément toxique.

La musique devient alors l’ultime connexion entre Billie et son père. Sa rencontre avec une nouvelle voisine lui offre une possibilité de transformer sa souffrance et de reprendre pied. Malgré certaines zones d’ombre laissées sans réponse, Billie Melody trouve sa force dans le portrait sensible d’une adolescente tiraillée entre le deuil, la vérité et la nécessité de continuer à vivre.