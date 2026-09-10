Star Academy: Yanis Marshall règle ses comptes, «un tas d’hypocrites… pressé comme un citron et jeté comme une m**de»

Yanis Marshall n’a pas digéré la manière dont s’est terminée son aventure à la Star Academy. À l’approche de la sortie de son livre Je vous conseille de ne pas le dire, prévue le 5 novembre, l’ancien professeur de danse revient sur sa non-reconduction et surtout sur ce qui s’est passé après son départ. Le chorégraphe, qui avait déjà commencé à lever le voile sur les épreuves racontées dans son livre⁠, accuse désormais directement l’univers de la Star Academy d’un profond manque d’humanité.

« Toute la saison, on nous a répété qu’on était une famille »

Yanis Marshall s’en prend d’abord à l’image de grande famille régulièrement mise en avant autour du programme. Une expression qu’il rejette aujourd’hui avec virulence : « Toute la saison, on nous a répété qu’on était une famille. J’ai horreur de ce terme. » Selon lui, cette proximité affichée s’est brutalement arrêtée dès qu’il a appris qu’il ne serait pas reconduit.

L’ancien professeur assure alors avoir été totalement laissé de côté : « À partir du moment où je n’ai pas été reconduit, plus personne ne m’a donné de nouvelles. Tu ne leur sers plus à rien, ils n’ont plus besoin de toi. Un tas d’hypocrites. » Des mots particulièrement durs contre une émission dont il avait été l’un des visages les plus remarqués lors de son grand retour sur TF1 en 2022.

« Pressé comme un citron et jeté comme une m**de »

Yanis Marshall décrit surtout une rupture brutale après plusieurs semaines passées au cœur de la machine télévisuelle. « J’ai souffert du manque d’humanité, de ce manque d’empathie à la fin », affirme-t-il, avant d’employer une formule encore plus violente : « Je me suis senti pressé comme un citron et jeté comme une merde, alors que c’est à ce moment-là que j’avais le plus besoin d’une main tendue. »

Le contraste qu’il décrit est total entre la période de diffusion et l’après-Star Academy. « Pendant la saison, c’est génial. Mais l’après est tout simplement horrible », écrit-il. Il affirme surtout qu’aucun accompagnement ne lui aurait alors été proposé : « Aucun suivi psy, aucune aide. »

Une non-reconduction qui l’avait profondément marqué

Yanis Marshall avait été professeur de danse lors de l’édition 2022 de la Star Academy, remportée par Anisha Jo. Il n’avait ensuite pas été reconduit pour la saison suivante. Dès 2023, le chorégraphe avait expliqué publiquement que ce départ n’était pas son choix et avait raconté les graves crises d’angoisse qu’il traversait alors, ainsi que sa consommation d’alcool pendant cette période particulièrement difficile.

Il avait notamment expliqué que la production et TF1 avaient décidé en février 2023 de ne pas poursuivre avec lui. Yanis Marshall affirmait également qu’on lui avait demandé de présenter publiquement son absence comme la conséquence de « projets personnels », alors qu’il s’agissait, selon sa version, d’une décision prise par la chaîne et la production.

Je vous conseille de ne pas le dire, un livre sans filtre

Ces nouvelles accusations figurent dans Je vous conseille de ne pas le dire, son premier livre, attendu le 5 novembre 2026 aux éditions Leduc. L’ouvrage aborde notamment le VIH, les addictions, les violences sexuelles, les excès et les conséquences de la notoriété. Yanis Marshall y raconte une partie particulièrement intime de son parcours, plusieurs années après son passage à la Star Academy.

Ses confidences tombent alors que le programme prépare déjà une nouvelle page de son histoire. Pour la prochaine saison, Mosimann a été choisi pour succéder à Michael Goldman à la direction du château⁠, 18 ans après avoir lui-même remporté la Star Academy.