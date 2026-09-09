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C ce soir (France 5) contre le RN ? Les propos de Karim Rissouli embarrassent France Télévisions

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C ce soir (France 5) contre le RN ? Les propos de Karim Rissouli embarrassent France Télévisions France 5
C ce soir (France 5) contre le RN ? Les propos de Karim Rissouli embarrassent France Télévisions

Dans un entretien accordé à Télérama à l’occasion du lancement de la septième saison de C ce soir, Karim Rissouli revendique pour son émission de France 5 un « rôle d’utilité publique » à l’approche de la présidentielle de 2027. Une formule qui interpelle d’autant plus qu’il l’inscrit dans un contexte où, selon lui, le résultat de l’élection pourrait « changer le visage de notre pays si le RN l’emporte ».

Le présentateur explique vouloir maintenir dans C ce soir un espace de dialogue, de réflexion et de recul face aux « clashs », à l’hystérisation du débat et aux fausses informations. Pris isolément, l’objectif correspond aux missions classiques d’un média de service public : éclairer le débat démocratique et permettre la confrontation des idées. Mais la référence explicite à une éventuelle victoire du Rassemblement national donne à son propos une tonalité plus politique.

Une frontière sensible entre mission de service public et engagement politique

Le sujet est d’autant plus sensible que France Télévisions est tenue à des exigences de neutralité, de pluralisme et d’impartialité. Dans ce contexte, le fait qu’un présentateur associe directement le rôle de son émission au risque d’une victoire du RN peut nourrir les critiques sur la ligne éditoriale du service public.

Il serait toutefois excessif d’affirmer que Karim Rissouli reconnaît explicitement mener un « combat militant » contre le RN : ce n’est pas ce qu’il dit.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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