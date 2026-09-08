Cyril Hanouna va relancer le «Morning Live» sur M6 pendant une semaine pour les 40 ans de la chaîne

C’est un retour inattendu, et particulièrement symbolique pour Cyril Hanouna. Plus de 23 ans après avoir présenté le Morning Live sur M6, l’animateur va reprendre les commandes de l’émission culte à l’occasion des 40 ans de la chaîne. Le programme reviendra exceptionnellement pendant une semaine au printemps 2027.

L’annonce a été confirmée ce mardi 8 septembre par Florence Duhayot, nouvelle directrice des programmes de M6. Cyril Hanouna, qui officie quotidiennement sur W9 avec Tout beau, tout n9uf⁠, va donc retrouver la chaîne sur laquelle il avait connu l’un des premiers épisodes marquants de sa carrière télévisuelle.

Le « Morning Live » ressuscité pendant une semaine

M6 fêtera ses 40 ans en mars 2027 et prépare pour l’occasion une programmation spéciale. Parmi les événements annoncés figure donc le retour du Morning Live, l’une des émissions les plus emblématiques du début des années 2000.

Florence Duhayot a confirmé le choix de Cyril Hanouna : « À l’occasion des 40 ans de la chaîne au printemps, il relancera le “Morning Live” pour une semaine. »

Un choix qui n’est pas seulement lié à la place désormais occupée par l’animateur au sein du groupe M6. Cyril Hanouna connaît déjà parfaitement le programme puisqu’il en avait pris les commandes en 2003, après Michaël Youn.

Cyril Hanouna avait déjà présenté l’émission en 2003

L’histoire du Morning Live reste d’abord associée à Michaël Youn, qui avait transformé la matinale de M6 en phénomène télévisuel au début des années 2000 avec Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine.

Après son départ, plusieurs animateurs s’étaient succédé. Cyril Hanouna avait notamment récupéré l’émission en 2003. L’expérience avait toutefois été courte : M6 avait finalement arrêté le programme en juin de la même année.

Plus de deux décennies plus tard, la situation est donc assez savoureuse : l’animateur revient précisément sur M6 pour ressusciter l’émission qui avait marqué l’un de ses premiers passages sur la chaîne.

« Je vais me réveiller très, très tôt »

Cyril Hanouna a lui-même confirmé la nouvelle mardi soir dans Tout beau, tout n9uf. L’animateur n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de retrouver cette matinale : « Pour l’anniversaire de M6, pendant une semaine, je vais me réveiller très, très tôt parce que je vais relancer sur M6 le Morning Live ! Vous allez pouvoir nous voir très, très tôt le matin. »

La composition de l’équipe qui l’accompagnera n’a pas encore été dévoilée. Reste notamment à savoir si M6 et Cyril Hanouna feront revenir certaines figures historiques du programme ou s’ils choisiront une nouvelle bande pour cette version anniversaire.

Hanouna va également présenter des primes sur M6

Le retour du Morning Live ne sera pas la seule apparition de Cyril Hanouna sur M6. La chaîne lui confie également plusieurs grandes émissions de divertissement en prime time et en direct.

Florence Duhayot l’a confirmé : « Oui, Cyril va animer de grands événements de divertissement en prime time et en direct sur M6. » Ces émissions seront orientées vers le divertissement, sans volet politique.

Cyril Hanouna a d’ailleurs annoncé qu’un premier rendez-vous arriverait rapidement : « Vous allez pouvoir me retrouver dans très, très peu de temps sur M6 pour un premier prime time événementiel où tout pourra arriver. »

Il promet un concept inédit, développé avec ses équipes : « C’est un nouveau concept, on a tout écrit avec les équipes. Je suis comme un fou. »

De W9 à M6, Cyril Hanouna prend encore davantage de place dans le groupe

Cette arrivée sur M6 ne signifie pas son départ de W9. Cyril Hanouna continuera de présenter Tout beau, tout n9uf, dont la durée a encore été rallongée à la rentrée⁠.

L’émission a également accueilli plusieurs anciens visages de Touche pas à mon poste, parmi lesquels Jean-Luc Lemoine, revenu auprès de Cyril Hanouna sept ans après son départ de TPMP⁠.

Cyril Hanouna résume lui-même la nouvelle organisation : « Bien sûr, je reste sur W9, qui est ma chaîne, mais j’arrive sur M6. Et ça va secouer ! »

Après avoir retrouvé une quotidienne sur W9, l’animateur franchit ainsi une nouvelle étape au sein du groupe. Et pour ses premiers pas dans cette nouvelle configuration, M6 a choisi un clin d’œil appuyé à son passé : 23 ans après son premier Morning Live, Cyril Hanouna va de nouveau devoir mettre son réveil très tôt.