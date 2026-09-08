Ballon d’Or : le PSG pulvérise tous les records avec 10 nommés, après en avoir déjà placé 9 en 2025

Le Paris Saint-Germain réalise un exploit en plaçant dix joueurs parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2026, battant ainsi son propre record de l'année précédente. Cette domination s'accompagne de deux victoires consécutives en Ligue des champions, consolidant sa position comme club phare du football européen.

Le Paris Saint-Germain affole les compteurs du Ballon d’Or. La liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2026 comprend 10 joueurs ayant porté les couleurs du PSG au cours de la saison, soit exactement un tiers des candidats. Un record absolu pour un même club sur une édition.

Mais ce chiffre prend une dimension encore plus impressionnante lorsqu’il est comparé à celui de l’année précédente. En 2025, Paris avait déjà établi le record avec neuf joueurs nommés. Douze mois plus tard, le club bat donc son propre record avec dix représentants. Le PSG cumule ainsi 19 nominations en seulement deux éditions.

9 joueurs en 2025, 10 en 2026 : Paris bat son propre record

Le PSG ne réalise pas un exploit isolé. Il enchaîne deux années de domination dans les nominations individuelles, parallèlement à ses résultats collectifs exceptionnels.

En 2025, neuf Parisiens figuraient parmi les 30 candidats. Un an plus tard, ils sont dix. Sur les 60 places distribuées lors des éditions 2025 et 2026, 19 ont ainsi été occupées par des joueurs du PSG.

Le précédent record hors PSG était détenu par le Real Madrid, avec huit joueurs nommés en 2018. Le club espagnol en avait placé sept en 2017, autant que Liverpool en 2019 et Manchester City en 2023.

Le PSG est donc allé plus loin deux années consécutives : 9 nommés en 2025 puis 10 en 2026.

10 joueurs liés au PSG parmi les 30 candidats

La liste parisienne comprend Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha et Ferran Torres, ce dernier ayant rejoint Paris après avoir commencé l’année au FC Barcelone.

Plusieurs joueurs réalisent même une véritable série. Vitinha est nommé pour la troisième année consécutive après sa 27e place en 2024 et sa troisième place en 2025.

Cette présence importante fait suite au sacre d’Ousmane Dembélé, vainqueur du Ballon d’Or 2025⁠.

Deux Ligues des champions consécutives derrière ces deux records

La répétition du record au Ballon d’Or accompagne surtout deux saisons historiques du PSG en Ligue des champions.

Le 31 mai 2025, Paris avait décroché la première Ligue des champions de son histoire en écrasant l’Inter Milan 5-0 en finale⁠. Achraf Hakimi avait ouvert le score, Désiré Doué avait inscrit un doublé, avant les buts de Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu.

Cette première victoire européenne avait été suivie quelques mois plus tard par le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé et par le premier record parisien de neuf joueurs nommés parmi les 30.

Un an plus tard, le PSG a recommencé. Le 30 mai 2026, les Parisiens ont remporté leur deuxième Ligue des champions consécutive en battant Arsenal⁠. Après un score de 1-1 au terme de la prolongation, Paris s’est imposé 4-3 aux tirs au but à Budapest.

Le PSG est ainsi devenu le premier club français double vainqueur de la Ligue des champions et seulement le deuxième club à conserver le trophée depuis le passage à l’ère moderne de la compétition en 1992-1993.

Deux Ligues des champions, deux records au Ballon d’Or

Le parallèle est spectaculaire : Ligue des champions 2025, puis neuf nommés au Ballon d’Or ; Ligue des champions 2026, puis dix nommés au Ballon d’Or.

Paris a donc non seulement conservé son titre européen, mais également battu son propre record de représentation parmi les candidats au plus prestigieux trophée individuel.

Le bilan cumulé est inédit : deux Ligues des champions consécutives et 19 nominations au Ballon d’Or en deux ans.

Dembélé remet son Ballon d’Or en jeu

Ousmane Dembélé fait naturellement partie des dix joueurs. Le Français, sacré Ballon d’Or en 2025⁠, est donc candidat à sa propre succession.

Il avait d’ailleurs affiché sa confiance avant la révélation des nominations en estimant que le trophée devait rester à Paris : « Je ne pense pas qu’il soit indécis ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du PSG. »

Le Français avait également donné son propre top 3 pour le Ballon d’Or 2026⁠, sans se citer lui-même : « Mon top 3 ? Kvara, Harry Kane et je pense Kylian Mbappé. »

Dembélé retrouvera notamment parmi les candidats Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal, Erling Haaland, Lionel Messi, Vinicius Junior, Rodri ou encore Jude Bellingham.

Safonov, Zaïre-Emery et Luis Enrique également nommés

La présence parisienne dépasse largement le Ballon d’Or masculin. Matvey Safonov est candidat au trophée Yachine récompensant le meilleur gardien, tandis que Warren Zaïre-Emery figure parmi les joueurs retenus pour le trophée du meilleur jeune.

Luis Enrique, déjà récompensé par le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur en 2025⁠, est de nouveau nommé. Le PSG, élu meilleur club en 2025, est également candidat à sa propre succession.

19 nominations en deux ans : une performance sans précédent

C’est finalement le cumul des deux éditions qui mesure le mieux la performance parisienne. Le PSG n’a pas simplement battu un record en plaçant dix joueurs parmi les 30 candidats en 2026 : il détenait déjà ce record grâce à ses neuf nommés de 2025.

9 en 2025, 10 en 2026 : 19 nominations en deux éditions consécutives.

À ces deux records individuels répondent deux résultats collectifs tout aussi historiques : le premier sacre européen contre l’Inter Milan en 2025⁠, puis la deuxième Ligue des champions consécutive remportée contre Arsenal en 2026⁠.

Le nom du Ballon d’Or 2026 sera dévoilé le 26 octobre à Londres, où la cérémonie sera organisée pour la première fois à l’occasion du 70e anniversaire du trophée.