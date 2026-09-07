Ballon d’Or 2026 : la liste des 30 nominés dévoilée ce mardi, la cérémonie fixée au 26 octobre à Londres

La liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2026 sera révélée le 8 septembre, avec une cérémonie prévue le 26 octobre à Londres, marquant un changement historique. Plusieurs stars du football, dont Kylian Mbappé et Harry Kane, sont en lice pour le titre, tandis que le processus de vote commencera après l'annonce des nominés.

Le suspense va entrer dans sa dernière ligne droite. La liste des nominés au Ballon d’Or 2026 sera officiellement dévoilée mardi 8 septembre, avant une cérémonie programmée le lundi 26 octobre à Londres. Pour la première fois de son histoire, le prestigieux trophée créé par France Football quittera ainsi Paris pour organiser sa grande soirée dans la capitale britannique.

À moins de deux mois du verdict, la course reste particulièrement ouverte entre plusieurs stars du football mondial. Michel Platini a récemment placé une « petite pièce » sur Khvicha Kvaratskhelia, tout en soulignant la saison individuelle exceptionnelle de Kylian Mbappé.

Les 30 nominés au Ballon d’Or dévoilés le 8 septembre

Le rendez-vous est donc fixé. Mardi 8 septembre seront révélées les différentes listes de candidats aux récompenses du Ballon d’Or 2026. La catégorie reine comprendra 30 joueurs chez les hommes et 30 joueuses chez les femmes.

Les autres trophées auront également leurs listes de nominés : 10 joueurs pour le prix du meilleur jeune masculin, 5 chez les femmes, 10 gardiens pour le trophée masculin et 5 gardiennes. Cinq entraîneurs seront sélectionnés dans chacune des catégories masculine et féminine, tout comme cinq clubs chez les hommes et cinq chez les femmes.

Les trophées récompensant les meilleurs attaquants ainsi que le Prix Sócrates seront également attribués lors de la cérémonie.

Une course au Ballon d’Or particulièrement ouverte

L’annonce des 30 noms permettra surtout de lancer officiellement la dernière phase de la course au trophée. Plusieurs joueurs peuvent prétendre succéder à Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025 après sa saison exceptionnelle avec le PSG.

Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Rodri, Fabián Ruiz ou encore Harry Kane font partie des joueurs régulièrement cités dans la course. Harry Kane avait notamment pris la tête des pronostics des bookmakers après la Coupe du monde.

Lionel Messi peut lui aussi théoriquement apparaître dans la sélection malgré son départ du football européen. Le règlement permet en effet à un joueur évoluant hors d’Europe de remporter le Ballon d’Or.

Le vote débutera après l’annonce des nominés

Une fois les listes dévoilées, les journalistes chargés de l’élection pourront procéder au vote. Pour le Ballon d’Or masculin, le jury comprend un représentant de chacun des 100 premiers pays du classement FIFA. Pour le trophée féminin, le collège électoral est limité aux 50 premières nations.

Chaque journaliste doit classer 10 joueurs parmi les 30 nominés. Le premier reçoit 15 points, puis les suivants 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 point.

Trois grands critères sont retenus : les performances individuelles et le caractère décisif du joueur, les performances collectives et les trophées remportés, ainsi que la classe et le fair-play.

Le Ballon d’Or quitte Paris pour Londres

Autre changement considérable cette année : la cérémonie ne se déroulera pas au Théâtre du Châtelet à Paris. Pour son 70e anniversaire, le Ballon d’Or s’installe à Londres le lundi 26 octobre 2026.

Ce choix constitue un hommage à Stanley Matthews, vainqueur du tout premier Ballon d’Or en 1956. L’Anglais avait devancé Alfredo Di Stéfano et Raymond Kopa lors de cette première édition.

Depuis 2019, le Théâtre du Châtelet était devenu le lieu emblématique de la cérémonie. Le déménagement londonien constitue donc une véritable rupture avec les dernières éditions.

Qui succédera à Ousmane Dembélé ?

En 2025, Ousmane Dembélé avait remporté le Ballon d’Or après avoir conduit le PSG vers une saison historique. Aitana Bonmatí avait remporté le trophée féminin, tandis que Lamine Yamal avait été récompensé chez les jeunes.

Le calendrier est désormais parfaitement établi : les 30 nominés seront connus mardi 8 septembre et le Ballon d’Or 2026 sera remis lundi 26 octobre à Londres. Entre les deux dates, le vote des journalistes déterminera le nom du 70e Ballon d’Or de l’histoire.