— PSG : Luis Enrique prolonge jusqu’en 2030, 5 joueurs également prolongés dans une annonce surprise

Le Paris Saint-Germain annonce la prolongation de son entraîneur Luis Enrique jusqu'en 2030, ainsi que celles de cinq joueurs clés : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. Cette stratégie révèle la volonté du club de maintenir une continuité et de solidifier son projet sportif.

Le Paris Saint-Germain verrouille une grande partie de son avenir. Le club de la capitale a officialisé ce vendredi 4 septembre au soir la prolongation de Luis Enrique ainsi que celles de cinq joueurs : João Neves, Willian Pacho, Senny Mayulu, Lucas Beraldo et Fabián Ruiz.

L’entraîneur espagnol est désormais lié au PSG jusqu’en 2030. João Neves, Willian Pacho, Senny Mayulu et Lucas Beraldo prolongent tous jusqu’en 2031, tandis que Fabián Ruiz signe jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option. Une annonce forte pour un club qui vient de remporter sa deuxième Ligue des champions consécutive après avoir battu Arsenal aux tirs au but⁠.

Paris sécurise ainsi son entraîneur et plusieurs cadres ou jeunes joueurs autour desquels Luis Enrique construit son équipe. Trois mois après avoir présenté sa deuxième Ligue des champions au Parc des Princes⁠, le club choisit clairement la continuité et conserve l’ossature qui lui a permis de dominer le football français et européen ces deux dernières saisons.

Luis Enrique lié au PSG jusqu’en 2030 après 13 trophées

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023 après avoir notamment dirigé le FC Barcelone et la sélection espagnole, Luis Enrique prolonge son contrat jusqu’en 2030. À 56 ans, le technicien s’est imposé comme l’architecte du projet parisien et est devenu l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club avec 13 trophées.

Sous sa direction, le PSG a remporté deux Ligues des champions consécutives, deux Supercoupes d’Europe consécutives, une Coupe intercontinentale, trois championnats de France, deux Coupes de France et trois Trophées des Champions. En 2024-2025, Paris a également réalisé un sextuplé historique avant d’atteindre la finale de la première Coupe du monde des clubs de la FIFA disputée aux États-Unis.

La saison suivante, le PSG a réussi l’exploit de conserver son titre européen. Après avoir notamment éliminé Liverpool en quart de finale⁠ puis écarté le Bayern Munich pour rejoindre la finale⁠, Paris a dominé Arsenal aux tirs au but à Budapest.

Cette prolongation jusqu’en 2030 confirme que Luis Enrique reste l’homme choisi par la direction parisienne pour conduire le projet sportif sur le long terme.

Nasser Al-Khelaïfi : « Ils représentent à la fois le présent et l’avenir du projet de notre Club »

Nasser Al-Khelaïfi a accompagné l’annonce de ces six prolongations d’un message particulièrement appuyé en direction de son entraîneur et des cinq joueurs concernés : « Nous sommes ravis que Luis Enrique, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Fabián Ruiz poursuivent leur aventure avec le Paris Saint-Germain. Ils représentent à la fois le présent et l’avenir du projet de notre Club. Ensemble, nous voulons construire dans la durée, rester fidèles à nos valeurs et continuer à écrire une histoire collective dont nos supporters peuvent être fiers. »

Une déclaration qui prolonge le discours tenu par le président parisien après le deuxième sacre européen consécutif. Nasser Al-Khelaïfi avait alors estimé que ce nouveau titre en Ligue des champions constituait « l’écriture d’une légende »⁠.

Lucas Beraldo poursuit son aventure parisienne jusqu’en 2031

Lucas Beraldo, 22 ans, est désormais lié au PSG jusqu’en 2031. Arrivé de São Paulo le 1er janvier 2024, le défenseur brésilien a disputé son premier match sous le maillot parisien quelques semaines plus tard, le 28 janvier contre Brest.

Depuis son arrivée, Beraldo a pris part à 91 rencontres avec Paris et remporté notamment trois championnats de France. Sa qualité de placement, son agressivité défensive et sa capacité à ressortir proprement le ballon lui ont permis de prendre une place importante dans la rotation parisienne.

Le Brésilien a également joué un rôle décisif dans le deuxième sacre européen consécutif du PSG. Le 30 mai dernier à Budapest, il a inscrit le cinquième et dernier tir au but parisien face à Arsenal, offrant définitivement la victoire à Paris après le match nul 1-1.

International brésilien depuis mars 2024, Lucas Beraldo compte cinq sélections avec la Seleção. À seulement 22 ans, le PSG lui offre désormais une visibilité particulièrement longue avec un contrat jusqu’en 2031.

Senny Mayulu, le Titi parisien sécurisé jusqu’en 2031

Le PSG verrouille également Senny Mayulu. Formé au club, qu’il a rejoint à l’âge de 12 ans, le milieu de terrain de 20 ans a progressivement franchi tous les échelons avant de débuter avec l’équipe première en janvier 2024.

Mayulu totalise déjà 75 matches toutes compétitions confondues et 12 buts. Joueur mobile, technique et capable de se projeter dans la surface adverse, il a pris une importance croissante sous les ordres de Luis Enrique.

Son nom reste notamment associé à la première Ligue des champions remportée par le PSG. Lors de la finale 2025 face à l’Inter Milan, le jeune Parisien avait inscrit le cinquième but de la victoire 5-0, à seulement 19 ans.

International français dans les catégories de jeunes, avec 22 sélections chez les Bleuets, il a également connu sa première convocation avec les Espoirs en novembre 2025. Le PSG lui renouvelle désormais sa confiance avec un contrat courant jusqu’en 2031.

João Neves, pièce maîtresse du milieu parisien jusqu’en 2031

João Neves prolonge lui aussi jusqu’en 2031. Arrivé à Paris durant l’été 2024 en provenance du Benfica, le Portugais de 21 ans s’est imposé presque immédiatement comme l’un des joueurs essentiels du système de Luis Enrique.

Son activité, sa capacité à récupérer les ballons, à répéter les efforts et à participer à la construction du jeu en ont rapidement fait une pièce maîtresse du milieu parisien.

En seulement deux saisons, João Neves compte déjà 99 matches avec le PSG, pour 14 buts et 14 passes décisives. Il a participé aux deux dernières Ligues des champions remportées par Paris, à deux titres de champion de France et à une Coupe de France.

Son association avec Vitinha et Fabián Ruiz est devenue l’une des grandes forces du PSG. Lors de la finale contre Arsenal, Luis Enrique avait encore choisi d’associer João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz dans l’entrejeu⁠.

Ses performances lui ont également valu une place dans l’équipe type de Ligue 1 2024-2025 et une 19e place au Ballon d’Or 2025. Avec le Portugal, João Neves a remporté la Ligue des Nations 2025 avant de participer à la Coupe du monde 2026.

Willian Pacho prolonge également jusqu’en 2031

Même durée de contrat pour Willian Pacho. Arrivé de l’Eintracht Francfort durant l’été 2024, le défenseur équatorien de 24 ans est rapidement devenu un titulaire régulier de Luis Enrique.

Sa puissance, sa lecture du jeu et sa solidité dans les duels lui ont permis de s’adapter immédiatement aux exigences parisiennes. En seulement deux saisons, Pacho compte déjà 105 rencontres avec le PSG.

Il a participé aux deux Ligues des champions consécutives remportées par Paris, aux deux derniers titres de champion de France et à une Coupe de France. Ses performances lui ont également permis de figurer dans l’équipe type de Ligue 1 2024-2025 ainsi que dans le onze FIFA The Best 2025.

International équatorien depuis 2022, Willian Pacho totalise 38 sélections et a participé aux Coupes du monde 2022 et 2026. Lui aussi est désormais sécurisé jusqu’en 2031.

Fabián Ruiz prolonge jusqu’en 2028 avec une année supplémentaire en option

Fabián Ruiz est le seul des cinq joueurs à ne pas avoir prolongé jusqu’en 2031. L’international espagnol de 30 ans est désormais lié au PSG jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Arrivé à Paris le 30 août 2022 en provenance de Naples, le milieu espagnol s’est progressivement imposé comme un élément essentiel du dispositif de Luis Enrique. Sa qualité technique, sa vision du jeu, sa capacité à conserver le ballon sous pression et à se projeter vers la surface adverse ont fait de lui un titulaire régulier.

Fabián Ruiz compte désormais 171 matches avec le PSG, pour 16 buts et 28 passes décisives. Il a participé au sextuplé historique de 2024-2025 avant de jouer un rôle important dans le deuxième sacre consécutif en Ligue des champions la saison suivante.

Avec l’Espagne, il a remporté l’Euro 2024 et la Ligue des Nations 2023 avant de participer au sacre espagnol lors de la Coupe du monde 2026. Il avait également terminé à la 24e place du Ballon d’Or 2025.

Le PSG verrouille le cœur de son projet pour plusieurs années

En une seule annonce, le Paris Saint-Germain sécurise donc son entraîneur et cinq joueurs qui occupent déjà une place importante dans son projet. Luis Enrique est sous contrat jusqu’en 2030, tandis que João Neves, Willian Pacho, Senny Mayulu et Lucas Beraldo sont engagés jusqu’en 2031. Fabián Ruiz est lié au club jusqu’en 2028, avec une saison supplémentaire en option.

Le timing n’a rien d’anodin. Paris sort de la période la plus faste de son histoire, avec deux Ligues des champions consécutives, un 14e titre de champion de France remporté au printemps⁠ et, cet été, une deuxième Supercoupe d’Europe consécutive décrochée contre Aston Villa⁠.

Plutôt que de bouleverser une équipe qui gagne, le PSG fait donc le choix de la stabilité. L’entraîneur qui a transformé le club reste en place et plusieurs joueurs appelés à constituer son ossature pour les prochaines saisons sont désormais verrouillés sur la durée.