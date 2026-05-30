PSG-Arsenal : Fabian Ruiz titulaire, Zaïre-Emery sur le banc pour la finale de Ligue des champions

Fabian Ruiz débutera la finale de Ligue des champions avec le PSG face à Arsenal, ce samedi à Budapest, à 18 heures. Le milieu espagnol a été préféré à Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu parisien.

Le joueur français, pourtant très utilisé cette saison, commencera donc la rencontre sur le banc. Luis Enrique a choisi d’associer Fabian Ruiz à João Neves et Vitinha au milieu de terrain.

Hakimi de retour, Dembélé bien présent

Achraf Hakimi, de retour de blessure, est titulaire dans le couloir droit de la défense parisienne. Il accompagnera Marquinhos, capitaine, Willian Pacho et Nuno Mendes devant Matveï Safonov.

En attaque, Ousmane Dembélé est bien aligné en pointe malgré quelques jours passés en soins pour un problème au mollet droit. Il sera entouré de Désiré Doué à droite et de Khvicha Kvaratskhelia à gauche.

Une équipe proche du onze sacré l’an passé

Luis Enrique reconduit une équipe très proche de celle qui avait remporté la finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan à Munich, sur le score de 5-0. Seul changement notable : la présence de Safonov dans le but.

La composition du PSG

Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.