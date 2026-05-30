— Marquinhos avant PSG-Arsenal: «Une fois que tu goûtes cette Ligue des champions, tu as envie de revivre ça»

Alors que la finale de la Ligue des champions se joue ce samedi à 18h00, Marquinhos a insisté sur la motivation du groupe parisien avant une nouvelle échéance européenne. Le défenseur du PSG a rappelé l’importance de conserver la même faim collective, alors que le club veut revivre les émotions fortes déjà connues l’an passé : « On doit avoir faim. Des supporters viennent en voiture, des amis, des gens qui viennent de loin… Il y a peut-être encore plus de motivation car on veut toujours avoir cette émotion-là. »

Marquinhos a également souligné que cette envie devait se traduire sur le terrain, comme lors de la saison précédente : « C’est important d’avoir cette motivation. L’année dernière on l’a montré sur le terrain. Et je crois que cette année c’est ce qu’on a fait et ce qu’on a envie de faire sur le terrain. Une fois que tu goûtes cette C1, tu as envie de revivre ça. Le sentiment et l’émotion du vestiaire après cette finale, on veut retrouver ça. »

«Le danger vient de partout» : Marquinhos met en avant la force collective du PSG

Le Brésilien a aussi mis l’accent sur la construction collective du PSG sous Luis Enrique. Selon lui, la force de l’équipe repose sur sa mobilité, sa complémentarité et la capacité de chacun à peser, titulaires comme remplaçants : « Le danger vient de partout, c’est la force de notre équipe. On a des attaquants qui peuvent jouer au milieu, savent défendre, ont une bonne entente, ont une mobilité… C’est ça l’équipe que Luis Enrique a construite. C’est pour ça qu’il n’y a pas que les titulaires, tout le monde a un impact. On a une équipe complète. »

Ousmane Dembélé et Kvara salués : « Ces deux joueurs méritent d’être aussi exposés »

Marquinhos a ensuite cité Ousmane Dembélé et Kvara, deux joueurs qu’il considère comme essentiels dans les moments décisifs. Le capitaine parisien a insisté sur leur saison et sur leur implication dans le collectif : « Ousmane et Kvara font une saison incroyable, on a besoin de ces leaders pour répondre dans les moments décisifs comme demain. On a de la chance de les avoir avec nous, se donnent à fond. Je le dis au nom de tous les supporters aussi, quand ils les voient jouer. Ils donnent tout et pour cela ces deux joueurs méritent d’être aussi exposés et mis en avant. »

Pour Marquinhos, le PSG avance avec un groupe complet, porté par une forte motivation et par des leaders capables de répondre dans les grands rendez-vous. Le PSG gagnera-t-il sa deuxième étoile ce soir ? Réponse à partir de 18h00.