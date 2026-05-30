La réforme de la citoyenneté canadienne attire un fort intérêt aux États-Unis

Les assouplissements récents des règles d’accès à la citoyenneté au Canada suscitent un intérêt marqué parmi les ressortissants des United States, selon des données de l’agence canadienne de l’immigration. Les statistiques montrent une hausse notable des demandes et des approbations liées à la citoyenneté par filiation depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

La réforme, appliquée depuis décembre, élargit le champ des personnes pouvant revendiquer la citoyenneté canadienne par descendance. Désormais, les descendants de Canadiens au-delà de la première génération peuvent également y prétendre, alors que les règles précédentes limitaient ce droit aux enfants de citoyens nés à l’étranger. Ce changement a profondément modifié le volume des demandes traitées par les autorités.

D’après les données officielles, les approbations de preuves de citoyenneté par filiation ont augmenté de plus de 1 000 par mois depuis le début de l’année. À titre de comparaison, seules 275 approbations supplémentaires avaient été enregistrées en décembre 2025, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, illustrant l’accélération rapide de la demande.

Les chiffres indiquent également qu’environ 48 % des nouvelles approbations enregistrées jusqu’en février concernent des ressortissants américains. Cette proportion importante reflète l’attrait particulier du Canada pour une partie de la population américaine, qui explore davantage les possibilités de mobilité ou de double nationalité.

Selon des avocats spécialisés en immigration, cet intérêt s’explique en partie par les liens historiques étroits entre les deux pays, mais aussi par les divisions politiques croissantes aux États-Unis. Plusieurs juristes estiment que certains Américains perçoivent le Canada comme une destination plus stable, notamment dans un contexte d’incertitudes politiques accrues sous la présidence de Donald Trump.

Dans ce contexte, les autorités canadiennes font face à un afflux de demandes qui pourrait continuer à augmenter dans les prochains mois. Les données suggèrent que la réforme de la citoyenneté, combinée aux dynamiques politiques américaines, est en train de modifier sensiblement les tendances migratoires entre les deux pays voisins.