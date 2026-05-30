Zelensky affirme que la Russie prépare une nouvelle attaque majeure contre l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que les services de renseignement ukrainiens disposaient d’informations indiquant que la Russie préparait une nouvelle attaque de grande ampleur contre l’Ukraine.

Dans un message publié sur Telegram puis dans son allocution vidéo quotidienne, Zelensky a assuré que les forces ukrainiennes étaient en état d’alerte et que les systèmes de défense aérienne restaient mobilisés en permanence.

« Nous disposons d’informations de renseignement selon lesquelles la Russie prépare une nouvelle frappe de grande envergure », a-t-il déclaré, ajoutant que l’armée de l’air et les autres unités chargées de la défense du territoire travaillaient sans interruption pour faire face à cette menace.

Cette mise en garde intervient quelques jours après que Moscou a annoncé son intention de mener des « frappes systématiques » contre des objectifs à Kiev et a recommandé aux diplomates étrangers ainsi qu’aux ressortissants étrangers de quitter la capitale ukrainienne.

Les autorités russes présentent ces frappes comme une réponse à une attaque de drone ayant visé la semaine précédente un dortoir situé dans la région de Louhansk sous contrôle russe, attaque qui aurait fait 21 morts. Kiev a nié toute implication dans cet incident.

Dimanche dernier, des frappes russes menées contre Kiev et d’autres régions ukrainiennes ont fait au moins deux morts et plusieurs dizaines de blessés, selon les autorités ukrainiennes.

Face à la menace d’une nouvelle offensive, Zelensky a appelé les alliés occidentaux de l’Ukraine à accélérer la mise en œuvre des accords portant sur la défense aérienne et à renforcer les sanctions contre la Russie afin d’accroître la pression sur Moscou.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes, alors que les deux camps poursuivent leurs opérations militaires et que les avertissements concernant une possible escalade du conflit se multiplient.