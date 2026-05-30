Les promesses de financement contre l’épidémie d’Ebola chutent fortement, selon le CDC Afrique

Les promesses de financement destinées à lutter contre l’épidémie d’Ebola qui se propage en Afrique ont presque diminué de moitié depuis le début de la semaine, a indiqué jeudi le Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Cette baisse intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié l’épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda d’urgence de santé publique de portée internationale.

Selon les dernières données du CDC Afrique, la République démocratique du Congo compte désormais 1 077 cas suspects et 246 décès suspects liés à l’épidémie.

La souche Bundibugyo d’Ebola est particulièrement préoccupante car aucun vaccin homologué n’existe actuellement contre cette variante du virus. Les autorités sanitaires internationales craignent une aggravation rapide de la situation dans une région où les systèmes de santé sont déjà fragilisés.

Les organisations humanitaires et sanitaires soulignent également que les difficultés logistiques, les restrictions de déplacement et le manque de ressources compliquent les efforts de dépistage, d’isolement des malades et de traçage des contacts.

Les responsables sanitaires africains ont appelé la communauté internationale à renforcer rapidement son soutien financier afin d’éviter une propagation plus large de l’épidémie en Afrique centrale et de l’Est.