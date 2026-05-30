Météo : dernière journée de forte chaleur ce samedi avant le retour à des températures plus sages

La France connaît ce samedi l’ultime épisode de cette séquence de chaleur exceptionnelle. Les températures dépassent encore largement les 30°C sur une grande moitié est du pays, tandis que le soleil domine généreusement du centre vers l’est et le sud-est. Les nuages sont davantage présents près de la Manche et du golfe de Gascogne, où la baisse des températures a déjà commencé.

Les fortes chaleurs concernent notamment l’Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est, la vallée du Rhône et les régions méditerranéennes. Jusqu’à 32°C sont attendus à Strasbourg et 34°C à Paris au plus fort de l’après-midi. Ces valeurs restent remarquables pour un début de mois de juin.

À l’ouest, en revanche, l’air océanique fait progressivement reculer la chaleur. La Bretagne, les Pays de la Loire et le littoral aquitain enregistrent des températures en baisse de 5 à 10°C par rapport à la veille, annonçant un changement de temps plus généralisé pour dimanche.

Quelques orages sont également attendus en fin de journée. Ils concerneront d’abord les Pyrénées et les Alpes du Sud durant l’après-midi, avant de gagner localement les Hauts-de-France, la Picardie et l’Île-de-France en soirée. Ces phénomènes marqueront la transition vers un temps moins chaud au cours de la journée de dimanche.