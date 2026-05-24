Météo : chaleur exceptionnelle ce dimanche avec jusqu’à 35°C dans le sud-ouest

La chaleur continue de s’imposer ce dimanche sur une grande partie de la France avec une ambiance presque caniculaire par endroits. Après une matinée déjà très douce, les températures grimperont rapidement au fil des heures pour dépasser les 30°C sur les trois quarts du pays. Le sud-ouest restera la région la plus chaude avec des pointes attendues jusqu’à 35°C en Aquitaine.

Cette masse d’air particulièrement chaude pour la saison maintiendra des températures largement au-dessus des normales, dans une ambiance très estivale du matin au soir. Sur de nombreuses régions, le ressenti rappellera davantage un plein mois de juillet qu’une fin mai.

En parallèle, un risque d’orages se développera en fin d’après-midi sur les Pyrénées, les Cévennes et le sud des Alpes. Ces cellules orageuses, bien qu’isolées, pourront parfois être fortes avant une accalmie rapide attendue dès le milieu de soirée.