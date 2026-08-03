Orages violents, grêle et canicule : sept départements en vigilance orange, la chaleur reste écrasante

La météo va fortement se dégrader sur une large partie de la France ce lundi. Sept départements ont été placés en vigilance orange pour un risque d’orages à compter de 16h. Sont concernés l’Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Corrèze et la Dordogne. Les phénomènes attendus pourront être particulièrement intenses avec de fortes pluies, de puissantes rafales de vent et des chutes de grêle parfois importantes. Les cellules orageuses les plus actives devraient se développer entre les Pyrénées, le Limousin et le Massif central avant de progresser vers d’autres régions.

Deux vagues orageuses vont traverser le pays

Une première salve d’orages doit concerner le Centre, l’Île-de-France et une partie du quart nord-est. Une seconde dégradation, annoncée comme la plus virulente, prendra naissance sur les Pyrénées avant de remonter sur les plaines du Sud-Ouest, le Limousin puis le Massif central. D’autres foyers instables pourront également se former sur les reliefs de l’est, notamment dans le Jura et en Haute-Savoie. Sous les orages, de fortes intensités de pluie, de violentes rafales et des chutes de grêle sont possibles. Entre le milieu d’après-midi et la soirée, certaines cellules peu mobiles pourraient provoquer localement d’importants cumuls de pluie en très peu de temps.

Vingt départements toujours en vigilance orange pour la canicule

En parallèle, vingt départements restent placés en vigilance orange en raison de la chaleur. Les températures continueront de grimper sur une grande partie du territoire. Des frontières du nord jusqu’à l’Île-de-France, en passant par la Normandie, le Centre-Val de Loire, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les maximales atteindront fréquemment 32 à 36°C, avec des pointes locales de 37 à 38°C à l’ombre. Sur le reste du pays, les températures oscilleront généralement entre 29 et 33°C. Les littoraux de la Manche et de l’Atlantique resteront un peu plus respirables avec des maximales comprises entre 24 et 29°C.

Des rafales avant l’arrivée des orages

Avant le déclenchement des orages, un vent de sud à sud-est soufflera en rafales de 40 à 50km/h sur les régions méditerranéennes, la vallée du Rhône et le domaine d’Autan. Cette combinaison entre chaleur marquée, humidité et vent favorisera le développement d’orages parfois très organisés au cours de l’après-midi et en soirée.

Une journée sous haute vigilance

La journée de lundi s’annonce particulièrement contrastée. Alors qu’une partie du pays continuera de subir une chaleur étouffante, plusieurs régions devront également faire face à un risque élevé d’orages violents, susceptibles de provoquer des chutes de grêle, des pluies intenses et de fortes rafales de vent en peu de temps. Les autorités invitent les habitants des secteurs concernés à suivre l’évolution de la situation et à faire preuve de la plus grande prudence.