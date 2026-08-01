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Canicule : 20 départements en vigilance orange, la chaleur frappe de nouveau la France

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Canicule : 20 départements en vigilance orange, la chaleur frappe de nouveau la France
Canicule : 20 départements en vigilance orange, la chaleur frappe de nouveau la France

La France connaît un nouveau regain de chaleur ce samedi 1er août. Au total, 20 départements sont placés en vigilance orange canicule en raison d’une nette hausse des températures. Les conditions les plus difficiles sont attendues dans le quart sud-est, où le mercure dépasse largement les seuils habituels de saison. En matinée, le ciel alterne entre passages nuageux et belles éclaircies du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Des entrées maritimes rendent le ciel plus couvert sur le Pays basque et le Béarn. De la Bretagne aux Hauts-de-France, ainsi que sur le littoral méditerranéen, le soleil domine largement.

Un après-midi très ensoleillé avec quelques orages sur les reliefs

Au fil de la journée, le soleil s’impose sur la majeure partie du territoire. Le ciel reste un peu plus variable en Alsace, en Lorraine et en Franche-Comté, avec un faible risque d’averses. Des nuages bourgeonnent sur les Alpes, les Pyrénées, le Massif central et les montagnes corses. Ils peuvent provoquer localement des averses, voire des orages sur l’est des Pyrénées et les Alpes du Sud. Un léger mistral souffle également dans le sud-est avec des rafales pouvant atteindre 40km/h.

Jusqu’à 40°C attendus dans le Sud-Est

Les températures minimales s’échelonnent entre 10°C et 15°C sur la Bretagne, le nord de la frontière belge et une partie de l’Auvergne. Elles atteignent 15°C à 20°C sur la plupart des autres régions et grimpent déjà entre 20°C et 25°C dans le Sud-Est. L’après-midi, la chaleur devient très marquée sur les régions méditerranéennes. Les maximales atteignent généralement 31°C à 35°C dans le Sud-Est et culminent localement entre 36°C et 40°C du Languedoc jusqu’au Var. Sur le reste de la France, les températures varient le plus souvent entre 26°C et 32°C. Seules les régions proches de la Manche et la pointe bretonne conservent des valeurs plus modérées, comprises entre 20°C et 23°C.

Les principales températures attendues ce samedi

Les maximales prévues sont de 22°C à Brest, 21°C à Cherbourg, 26°C à Rennes et Biarritz, 27°C à Lille et Nantes, 28°C à Dijon, 29°C à Paris, Tours et Clermont-Ferrand, 30°C à Strasbourg, Nice et Nancy, 31°C à Bordeaux, 32°C à Lyon et Toulouse, 33°C à Limoges, 35°C à Perpignan, ainsi que 36°C à Marseille et Ajaccio. Cet épisode de fortes chaleurs place une nouvelle fois 20 départements en vigilance orange. Les autorités recommandent de limiter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de porter une attention particulière aux personnes âgées, aux jeunes enfants et aux personnes les plus vulnérables.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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