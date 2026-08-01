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Neuf morts à Kiev après une attaque de missiles balistiques russes

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Neuf morts à Kiev après une attaque de missiles balistiques russes
Neuf morts à Kiev après une attaque de missiles balistiques russes

Kiev a été frappée dans la nuit de vendredi à samedi par des missiles balistiques russes. Le bilan établi samedi matin par les services de secours fait état de neuf morts et vingt-trois blessés.

L’attaque a visé la capitale ukrainienne au cours de la nuit. Les services de secours ont annoncé samedi matin un bilan de neuf personnes tuées et vingt-trois autres blessées à la suite des frappes de missiles balistiques russes.

Le timing de cette attaque intervient quelques heures après un revirement du président américain sur un dossier directement lié à la défense de Kiev. Donald Trump avait en effet rebroussé chemin sur l’autorisation accordée à l’Ukraine de fabriquer des missiles Patriot sur son sol, des intercepteurs jugés indispensables pour neutraliser précisément ce type de missiles balistiques.

Cette décision complique la capacité ukrainienne à se défendre contre des frappes de cette nature, les missiles Patriot constituant l’un des rares systèmes capables d’intercepter des projectiles balistiques en phase terminale.

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