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Le Royaume-Uni investit 8,4 milliards de livres dans son programme de sous-marins nucléaires

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Le Royaume-Uni investit 8,4 milliards de livres dans son programme de sous-marins nucléaires
Le Royaume-Uni investit 8,4 milliards de livres dans son programme de sous-marins nucléaires

Le gouvernement britannique a annoncé un investissement de 8,4 milliards de livres sterling pour poursuivre le développement de sa flotte de sous-marins nucléaires. Présenté par le Premier ministre Andy Burnham, ce financement constitue une nouvelle étape du programme de modernisation de la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. L’exécutif met en avant un double objectif : renforcer les capacités de défense du pays et soutenir l’emploi dans l’industrie navale.

Le contrat principal a été confié au groupe BAE Systems, chargé de la construction de quatre sous-marins à propulsion nucléaire. Sur l’enveloppe totale, 5,9 milliards de livres seront directement consacrés à leur fabrication, le reste étant destiné aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement. Le premier bâtiment, le HMS Dreadnought, doit entamer ses essais en mer avant une entrée en service prévue au début des années 2030.

Un vaste programme de défense et de création d’emplois

Les nouveaux financements permettront également d’accélérer les essais du HMS Valiant, deuxième sous-marin de la série, tout en lançant la construction des deux derniers bâtiments du programme. Selon le gouvernement, ce projet devrait générer 47 000 emplois et places en apprentissage, notamment sur le site industriel de Barrow-in-Furness, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Un investissement qui s’inscrit dans un plan plus large de renforcement des capacités militaires britanniques. Londres prévoit de consacrer plus de 63 milliards de livres sterling au cours des quatre prochaines années à la modernisation de sa dissuasion nucléaire, dans un contexte marqué par la dégradation de l’environnement sécuritaire international et par la volonté du gouvernement de consolider son industrie de défense.

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