Trump qualifie le successeur pressenti de Starmer d’« extrêmement libéral » et relance les tensions sur la politique énergétique britannique

Le président américain Donald Trump a commenté la situation politique au Royaume-Uni en ciblant Andy Burnham, présenté comme le futur Premier ministre britannique pressenti. L’ancien président américain a déclaré connaître peu ce responsable politique, mais l’a décrit comme un « maire de ville » « extrêmement libéral ».

Dans ses déclarations, Trump a suggéré que Andy Burnham, ancien maire du Grand Manchester récemment élu député de Makerfield, ne serait probablement pas favorable à une ouverture accrue de la mer du Nord à de nouveaux forages pétroliers. Cette position s’inscrit dans un débat récurrent entre Washington et Londres sur l’exploitation des hydrocarbures.

Le dirigeant américain a également réitéré sa conviction que le Premier ministre sortant Keir Starmer aurait dû autoriser davantage de forages pétroliers en mer du Nord. Toutefois, il s’est montré moins virulent que par le passé dans ses critiques à l’égard du chef du gouvernement britannique.

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique tendu au Royaume-Uni, où Keir Starmer a annoncé sa démission après des pressions liées à des sondages défavorables et à de mauvais résultats électoraux locaux. Le pays se trouve ainsi dans une phase d’incertitude politique à la veille d’une transition de pouvoir.

Les relations entre Londres et Washington, déjà marquées par des divergences sur plusieurs dossiers, ont connu des fluctuations ces derniers mois. Si Keir Starmer avait tenté de maintenir des liens étroits avec Donald Trump, notamment en lui proposant une visite d’État exceptionnelle, certains désaccords ont ravivé les tensions, en particulier sur les questions militaires et énergétiques.

Dans ce contexte, les propos de Donald Trump sur le futur leadership britannique illustrent une nouvelle fois l’attention portée par Washington aux orientations politiques et économiques du Royaume-Uni, notamment en matière d’énergie et de politique étrangère.