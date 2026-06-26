Corée du Sud : l’ancienne Première dame Kim Keon Hee condamnée à sept ans de prison pour corruption

Un tribunal sud-coréen a condamné vendredi l’ancienne Première dame Kim Keon Hee à sept ans de prison pour corruption, après l’avoir reconnue coupable d’avoir accepté des pots-de-vin en échange de faveurs politiques et commerciales. Cette décision marque un nouveau rebondissement majeur dans une affaire qui touche directement l’ancien sommet de l’État.

Selon le tribunal du district central de Séoul, Kim Keon Hee aurait utilisé son influence de Première dame pour favoriser certaines nominations et accorder des avantages professionnels à des individus précis. En échange, elle aurait reçu des biens de grande valeur, notamment des bijoux et des articles de luxe.

Parmi les objets mentionnés figurent un sac à main Dior, un collier Van Cleef & Arpels, une broche Tiffany ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles Graff. Le juge a estimé que ces avantages constituaient des pots-de-vin ayant compromis l’intégrité des décisions publiques.

Le tribunal a également souligné que ces pratiques avaient porté atteinte à la confiance du public dans l’équité des nominations au sein des institutions sud-coréennes. Il a estimé que l’accusée avait accepté ces cadeaux « sans la moindre hésitation », en échange de son influence politique.

Kim Keon Hee est l’épouse de l’ancien président Yoon Suk Yeol, destitué en 2025 à la suite d’une tentative infructueuse d’imposer la loi martiale. L’affaire judiciaire s’inscrit dans un contexte politique déjà fortement marqué par les tensions autour de son ancien mandat.

Son avocat a indiqué que l’ancienne Première dame ferait appel de cette décision, contestant notamment la manière dont les preuves ont été traitées au cours du procès. Cette condamnation devrait encore alimenter le débat politique en Corée du Sud sur la responsabilité des élites et la lutte contre la corruption.