Une aide de 337 euros pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion

À partir du 1er septembre, l'achat ou la location d'un véhicule électrique d'occasion chez un professionnel ouvrira droit à une aide d'environ 337 euros grâce aux certificats d'économie d'énergie. Cette mesure vise à faciliter l'accès à la mobilité électrique, particulièrement pour les ménages, dans un contexte de prix élevés des voitures neuves.

L’achat ou la location d’un véhicule électrique d’occasion chez un professionnel ouvrira droit aux certificats d’économie d’énergie à compter du 1er septembre. Cette nouvelle mesure permettra aux particuliers de bénéficier d’une aide d’environ 337 euros. Un montant qui vise à rendre plus accessible la mobilité électrique pour les ménages français souhaitant franchir le pas sans opter pour un modèle neuf.

Jusqu’à 2.360 euros pour les professionnels du domicile

Les professionnels du service à la personne et de l’aide à domicile profiteront d’un dispositif beaucoup plus avantageux. Ces acteurs, dont les déplacements constituent le cœur de l’activité, pourront prétendre à une aide pouvant atteindre 2.360 euros. Un coup de pouce significatif destiné à accompagner le verdissement de leur parc automobile.

Cette extension du mécanisme des CEE au marché de l’occasion intervient dans un contexte où les prix des véhicules électriques neufs restent élevés. Le gouvernement mise sur ce levier pour accélérer la transition énergétique du parc automobile national, tout en offrant une solution financièrement plus accessible aux Français.