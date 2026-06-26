En Suède, la politique migratoire plus stricte inquiète les entreprises et freine l’innovation

La politique de restriction de l’immigration menée en Suède commence à susciter de vives inquiétudes dans le monde économique. Alors que le gouvernement de centre-droit envisage de durcir encore davantage les règles en cas de victoire aux élections de septembre, les entreprises alertent sur les conséquences pour la croissance et l’innovation.

Selon plusieurs dirigeants, ces mesures pourraient fragiliser un modèle économique fondé depuis des décennies sur l’ouverture aux talents étrangers. La Suède s’est imposée en Europe comme un pays particulièrement performant en matière d’innovation, notamment grâce à l’émergence de grandes entreprises technologiques et de start-up devenues mondiales.

Le gouvernement, influencé par le parti des Démocrates de Suède, a déjà engagé un durcissement des politiques migratoires. Celui-ci se concentre principalement sur la réduction des demandes d’asile, mais il touche aussi le marché du travail, avec des conditions plus strictes pour l’obtention de visas et de la citoyenneté.

Parmi les mesures controversées figure l’instauration de seuils de salaire minimum pour les travailleurs migrants, ainsi qu’un durcissement des critères d’accès à la nationalité. Ces décisions visent officiellement à lutter contre la fraude et le dumping salarial, selon les autorités.

Mais dans les secteurs innovants, ces restrictions compliquent le recrutement de profils qualifiés. Les start-up, en particulier, dépendent fortement de talents étrangers pour se développer, dans un pays qui a vu naître des entreprises comme Spotify ou Klarna, devenues des acteurs majeurs à l’échelle mondiale.

Les données récentes montrent déjà un recul important de l’attractivité du pays : les demandes de visas pour les entrepreneurs ont chuté de 51 % depuis 2022. Un signal préoccupant pour un écosystème considéré comme l’un des moteurs de la croissance suédoise au cours des vingt-cinq dernières années.