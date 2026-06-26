Le guide d’Inoxtag, Guillaume Pierrel, meurt dans une avalanche

Guillaume Pierrel, guide de haute montagne français, alpiniste et skieur de pente raide, est mort lors d’une expédition dans le massif du Karakoram, au nord du Pakistan. L’accident s’est produit dans le secteur du K6, un sommet culminant à 7 282 mètres, situé dans la vallée de Hushe, dans le district de Ghanche, au Gilgit-Baltistan.

L’alpiniste évoluait avec deux autres membres de son équipe lorsque la cordée a été frappée par une avalanche. Les premières informations décrivent une coulée mêlant neige et rochers, survenue autour de 5 000 mètres d’altitude. Guillaume Pierrel a été tué dans l’accident. Ses deux compagnons, le Français Boris Langenstein et la Canadienne Christina Lustenberger, ont survécu.

Une expédition lancée début juin

L’équipe était engagée dans une expédition en haute altitude depuis le 6 juin. Le K6, moins médiatisé que le K2 ou le Nanga Parbat, reste un sommet technique du Karakoram, dans une zone où les conditions météo, l’altitude, la neige instable et l’isolement compliquent fortement les secours. Les circonstances exactes de l’avalanche restent encore à préciser, notamment l’itinéraire suivi au moment du drame. Certains premiers témoignages ont aussi évoqué une possible confusion avec un sommet voisin, le Kapura Peak.

Après l’accident, les survivants ont participé aux opérations autour du corps de Guillaume Pierrel. Son corps a été redescendu vers le camp I, tandis qu’une évacuation par hélicoptère dépendait des conditions locales.

Le guide qui avait accompagné Inoxtag

Guillaume Pierrel était connu d’un public plus large depuis l’aventure Kaizen, le documentaire consacré à la préparation et à l’ascension de l’Everest par Inoxtag. Il avait accompagné le créateur de contenu lors de plusieurs ascensions d’entraînement avant l’expédition himalayenne.

Inoxtag lui a rendu hommage sur Instagram après l’annonce de sa mort. Il a rappelé le rôle de Guillaume Pierrel dans sa préparation à l’Everest et a adressé une pensée à sa famille. Le vidéaste a aussi rappelé à sa communauté que la montagne reste un environnement aussi merveilleux que dangereux.

Un alpiniste complet, loin du simple rôle de guide

Surnommé « Gee », Guillaume Pierrel était guide de haute montagne, moniteur de ski, alpiniste, skieur de pente raide et réalisateur. Il avait fondé GEE Films Productions, une structure tournée vers les films d’aventure et les images tournées en milieux extrêmes. Son parcours dépassait largement l’encadrement en montagne. Il avait gravi les 82 sommets alpins de plus de 4 000 mètres et réalisé les trois grandes faces nord des Alpes en moins de six mois. En 2021, il avait ouvert une nouvelle voie sur l’arête sud du Gasherbrum II, à 8 035 mètres, avec son équipe, avant d’en tirer un documentaire primé en festival. Parmi ses réalisations marquantes figuraient aussi des descentes engagées à ski : Le Linceul aux Grandes Jorasses, la Niche aux Drus, une première descente au mont Cook en Nouvelle-Zélande et la face sud du mont Robson au Canada.

Des Vosges à Chamonix

Originaire des Vosges, Guillaume Pierrel avait grandi à La Bresse avant de s’installer dans les Alpes, dans l’univers de Chamonix. Sa trajectoire était celle d’un montagnard formé très tôt au ski, puis passé à l’alpinisme, aux expéditions lointaines et à la pente raide. À La Bresse, sa disparition a provoqué une vive émotion. Le maire de la commune, Pierre Mengin, lui a rendu hommage en évoquant un sportif d’exception, un enfant du pays et un homme resté attaché aux Vosges malgré sa vie passée dans les Alpes et les grandes montagnes du monde.