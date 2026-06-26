Lionel Richie écourte son concert après des vertiges sur scène

Lionel Richie a dû écourter son concert du à la Grand Casino Arena de St. Paul, dans le Minnesota, après avoir ressenti des vertiges en pleine performance. Le chanteur de 77 ans lançait ce soir-là sa tournée nord-américaine Sing a Song All Night Long, partagée avec Earth, Wind & Fire. Le spectacle devait marquer le coup d’envoi d’une série de 26 dates.

Lionel Richie chante Dancing on the Ceiling assis

Le malaise est arrivé pendant Dancing on the Ceiling, l’un des titres les plus énergiques de son répertoire. Visiblement gêné, Lionel Richie s’est assis sur scène à plusieurs reprises avant d’expliquer au public qu’il se sentait étourdi. Il a plaisanté en disant, en substance, que lorsqu’on a des vertiges, il faut s’asseoir. Il a aussi reconnu que c’était la première fois qu’il interprétait ce morceau assis.

Une dernière chanson avant l’arrêt

Malgré son état, Lionel Richie a tenté de poursuivre le concert. Il s’est installé au piano et a interprété Three Times a Lady assis. Peu après, il a annoncé une pause imprévue et a quitté la scène. Ses musiciens sont restés en place pendant plusieurs minutes, avant de quitter eux aussi la scène tandis qu’une musique enregistrée était diffusée dans la salle.

40 minutes d’attente, puis l’annulation

Le public a attendu environ quarante minutes avant d’obtenir une réponse claire. Vers 22h50, le saxophoniste Dino Soldo est monté sur scène pour annoncer que Lionel Richie ne pourrait pas revenir terminer le concert. Le show a donc été arrêté après environ 55 minutes de prestation de Richie, alors que son set devait durer environ 90 minutes.

Pas de diagnostic officiel

Aucun diagnostic médical détaillé n’a été rendu public. Le batteur d’Earth, Wind & Fire, John Paris, a indiqué que Lionel Richie ne montrait pas de signe de maladie avant le concert et a évoqué une possible déshydratation. Les représentants du chanteur n’avaient pas publié de mise à jour médicale complète au moment des derniers éléments disponibles.

Deux concerts déjà reportés

Après cet incident, les deux dates suivantes de la tournée ont été reportées : le concert prévu le vendredi 26 juin à Chicago et celui du samedi 27 juin à Columbus, dans l’Ohio. La décision a été prise sur avis médical afin que Lionel Richie puisse se reposer et retrouver toute sa forme. La reprise de la tournée est annoncée pour le mardi 30 juin à Pittsburgh, avec Earth, Wind & Fire.

Une alerte sérieuse pour une tournée très attendue

Cette interruption tombe dès la première soirée d’une tournée nord-américaine importante pour Lionel Richie et Earth, Wind & Fire. Le chanteur reste attendu dans plusieurs grandes villes au cours de l’été, avec une fin de parcours prévue à Austin le 14 août. Pour l’instant, seules les dates de Chicago et Columbus ont été reportées, et les nouvelles dates doivent encore être annoncées.