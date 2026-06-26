Zaporijia : une ligne électrique stratégique réparée, mais la plus grande centrale nucléaire d’Europe reste sous tension

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a annoncé vendredi que les réparations d’une ligne électrique essentielle à la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine, avaient été achevées. Cette avancée intervient à la faveur d’un cessez-le-feu local temporaire entre la Russie et l’Ukraine, qui a permis la réalisation de travaux sur des infrastructures énergétiques critiques.

Les opérations de réparation ont porté sur deux installations distinctes : la ligne électrique Dniprovska de 750 kilovolts et le poste de transformation de la centrale thermique de Zaporijia. Ce dernier alimente la centrale nucléaire par l’intermédiaire de la ligne de secours Ferosplavna-1 de 330 kilovolts, indispensable au maintien des systèmes de sécurité du site.

Malgré l’achèvement des réparations, la ligne Dniprovska n’a pas encore été remise en service. Selon l’AIEA, sa sous-station de raccordement a subi d’importants dommages, empêchant pour l’instant son raccordement au réseau électrique.

« La ligne a été réparée, mais elle doit encore être remise en service », a déclaré le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi. L’agence précise que les travaux sur la sous-station se poursuivent, mais qu’ils ne devraient pas être achevés à court terme.

La centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Europe, est au cœur des préoccupations internationales depuis le début du conflit en Ukraine. Son alimentation électrique est considérée comme essentielle pour assurer le refroidissement des réacteurs et prévenir tout risque d’accident nucléaire.

L’annonce de l’AIEA constitue donc une avancée importante pour la sécurité du site, même si la situation reste fragile. L’organisation continue de suivre de près l’état des infrastructures de la centrale et appelle régulièrement à préserver les installations nucléaires des conséquences des combats.