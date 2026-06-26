L’ONU alerte sur une explosion du trafic mondial de cocaïne et de méthamphétamine

Le commerce mondial des drogues illicites connaît une expansion sans précédent, selon le dernier rapport annuel de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publié vendredi. L’agence onusienne souligne que la production de cocaïne et les saisies de méthamphétamine ont atteint des niveaux records, tandis que l’émergence de nouvelles drogues de synthèse suscite de vives inquiétudes.

D’après le rapport, la production mondiale de cocaïne a atteint environ 4 100 tonnes de produit pur en 2024, soit quatre fois plus qu’il y a dix ans. Dans le même temps, les saisies de méthamphétamine témoignent d’une augmentation de la production estimée à 13 % par an, signe d’un marché mondial en pleine expansion.

L’ONUDC met également en garde contre la multiplication de nouvelles substances psychoactives. « Nous avons constaté une augmentation sans précédent du nombre de nouveaux types de drogues sur le marché et, de manière inquiétante, certaines sont plus puissantes ou plus dangereuses qu’auparavant », a déclaré la directrice exécutive de l’organisation, Monica Juma.

Le rapport souligne par ailleurs que la production d’opium en Afghanistan, longtemps principal fournisseur mondial, s’est effondrée après l’interdiction décrétée par le régime taliban à la suite de son retour au pouvoir en 2023. Cette chute durable de la production a entraîné une diminution de l’offre et de la consommation d’héroïne dans plusieurs régions du monde.

Cependant, ce recul de l’héroïne s’accompagne de l’essor des opioïdes de synthèse. L’ONUDC indique qu’en 2024, les signalements de substances telles que les fentanyls et les nitazènes, encore plus puissants, ont fortement augmenté. Ces produits pourraient progressivement remplacer une partie de l’héroïne disparue des marchés, notamment en Europe.

L’organisation estime enfin que cette évolution complique davantage la lutte contre les stupéfiants. L’apparition rapide de nouvelles substances, souvent plus dangereuses et plus difficiles à détecter, représente un défi majeur pour les autorités sanitaires et les forces de l’ordre, alors que la demande mondiale de cocaïne et de drogues de synthèse continue de progresser.