Le Kremlin somme Apple de s’expliquer après la suppression d’applications russes de l’App Store

Le Kremlin a demandé des explications à Apple après la suppression de plusieurs applications de la société technologique russe VK de l’App Store. Moscou dénonce une décision injustifiée qui, selon les autorités russes, prive des millions d’utilisateurs de services numériques largement utilisés dans le pays.

Les applications concernées appartiennent à VK, un groupe technologique contrôlé par l’État russe. Dans un communiqué, l’entreprise affirme que ses applications ont été retirées « sans avertissement ni explication », tout en soulignant qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanctions américaines.

VK estime que cette décision limite l’accès des utilisateurs russes à plusieurs services du quotidien, notamment des réseaux sociaux, des applications de messagerie, des plateformes vidéo, des services de courrier électronique ainsi que des outils éducatifs. L’entreprise qualifie les mesures prises par Apple d’« injustifiées et inacceptables ».

De son côté, Apple a indiqué que l’entreprise se conformait aux lois et réglementations en vigueur dans les pays où elle exerce ses activités. Le groupe américain a précisé que le retrait des applications de VK avait été effectué afin de respecter les régimes de sanctions applicables.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que les autorités russes compétentes allaient entrer directement en contact avec Apple afin d’obtenir des explications sur cette décision. Selon lui, Moscou entend demander à l’entreprise américaine de justifier le retrait de ces applications.

Ce nouvel épisode illustre les tensions persistantes entre les grandes entreprises technologiques occidentales et la Russie depuis le début du conflit en Ukraine. Les sanctions internationales et les restrictions imposées par les différents acteurs continuent de peser sur l’accès aux services numériques et sur les relations entre les entreprises étrangères et le marché russe.