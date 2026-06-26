Washington valide une vente de 250 millions de dollars à l’Australie pour la formation de pilotes de chasse

Le département d’État américain a approuvé une vente potentielle à l’Australie d’équipements destinés à la formation des pilotes de chasse, pour un montant estimé à 250 millions de dollars. Cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux alliés.

Le projet concerne des systèmes de formation et des équipements associés destinés aux avions de combat Boeing F/A-18F Super Hornet ainsi qu’aux appareils de guerre électronique Boeing EA-18G Growler exploités par les forces australiennes.

Selon le département d’État, cette approbation porte sur une vente potentielle et constitue une étape préalable à une éventuelle finalisation du contrat. Le coût total du programme est évalué à environ 250 millions de dollars.

Les équipements visent à améliorer les capacités de formation des équipages australiens et à garantir le maintien des compétences opérationnelles sur ces appareils de combat, qui jouent un rôle important dans la défense aérienne et les missions de guerre électronique de l’Australie.

Cette décision reflète la coopération étroite entre Washington et Canberra en matière de défense. Les États-Unis demeurent le principal fournisseur d’équipements militaires de l’Australie, qui poursuit la modernisation de ses capacités aériennes dans un contexte marqué par des enjeux stratégiques croissants dans la région indo-pacifique.