À Karbala, l’Achoura devient un hommage aux milliers d’Iraniens tués dans la guerre

Des milliers de pèlerins iraniens se sont rendus dans la ville sainte de Karbala, en Irak, pour les commémorations de l’Achoura, marquées cette année par un hommage aux victimes de la récente guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Beaucoup portaient des portraits de proches tués durant le conflit, donnant une dimension particulièrement émouvante à cette célébration religieuse.

L’Achoura, célébrée le dixième jour du mois de Muharram, est la journée la plus sacrée du calendrier musulman chiite. Elle commémore la mort de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, tombé au combat à Karbala en l’an 680. Chaque année, des fidèles venus de nombreux pays convergent vers cette ville irakienne pour participer aux cérémonies de deuil.

Cette édition intervient dans un contexte exceptionnel. Selon Reuters, au moins 3 000 personnes ont été tuées en Iran avant l’entrée en vigueur d’un fragile cessez-le-feu en avril, suivie de la signature, ce mois-ci, d’un accord-cadre entre les États-Unis et l’Iran destiné à mettre fin au conflit.

Dans les rues de Karbala, les processions rassemblaient des foules brandissant les portraits de victimes iraniennes. Parmi les images visibles figurait également celle du défunt guide suprême iranien, Ali Khamenei, que Reuters présente comme ayant été tué le 28 février, au premier jour de la guerre. Des drapeaux à son effigie accompagnaient les cortèges de fidèles.

Le conflit a également fait des victimes lors de frappes iraniennes visant des bases israéliennes et américaines ainsi que certains États du Golfe. Les cérémonies de cette année reflètent ainsi le poids du deuil laissé par plusieurs mois d’affrontements dans la région.

Autour du sanctuaire de l’imam Abbas, les fidèles ont participé aux traditionnelles processions de l’Achoura, rythmées par les tambours et les rituels de deuil, dont l’autoflagellation pratiquée par certains participants. Dans une atmosphère empreinte de recueillement, la mémoire des figures religieuses du chiisme s’est mêlée à celle des victimes de la guerre récente.