L’Australie alerte sur une détérioration inquiétante de son environnement sécuritaire

Le directeur général de l’Organisation australienne de renseignement et de sécurité (ASIO), Mike Burgess, a mis en garde contre une dégradation de l’environnement sécuritaire du pays, affirmant que l’Australie fait face à une combinaison de menaces de plus en plus complexes provenant de puissances étrangères, de cybercriminels et d’extrémistes violents.

Lors de la présentation de l’évaluation annuelle des menaces de l’ASIO, Burgess a expliqué que le niveau officiel de menace terroriste restait fixé à « probable ». Toutefois, selon lui, cette classification ne reflète plus pleinement la réalité des risques auxquels le pays est confronté.

Le chef du renseignement australien a évoqué des « menaces simultanées, en cascade et cumulatives » qui pèsent sur la sécurité nationale. Parmi elles figurent les cyberattaques soutenues par des États étrangers, les activités de régimes autoritaires, la radicalisation en ligne ainsi que la montée des violences motivées par des idéologies extrémistes.

L’année écoulée a été marquée par plusieurs incidents préoccupants en Australie. Les autorités ont notamment dû faire face à des incendies criminels visant des entreprises appartenant à des membres de la communauté juive, à une fusillade de masse à Sydney et à diverses opérations de cyberespionnage attribuées à des acteurs étrangers.

Mike Burgess a souligné que si les services de renseignement ne disposaient pas actuellement d’informations faisant état d’une attaque imminente et spécifique, les indicateurs globaux montrent une aggravation des risques. Selon lui, les actes de violence à motivation politique deviennent plus probables que ne le suggère le niveau d’alerte actuel.

Face à cette évolution, les autorités australiennes renforcent leur vigilance et leurs capacités de prévention. L’ASIO estime que la multiplication des menaces hybrides et l’instabilité géopolitique mondiale imposent une adaptation constante des dispositifs de sécurité afin de protéger le pays contre des risques de plus en plus diversifiés.