Harvey Weinstein échappe à un quatrième procès pour viol après le retrait d’une accusation clé

L’ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein ne fera finalement pas face à un quatrième procès pour viol à New York. Les procureurs de Manhattan ont annoncé l’abandon d’une accusation de viol au troisième degré après que l’accusatrice, l’ancienne actrice en devenir Jessica Mann, a indiqué qu’elle ne souhaitait plus témoigner.

Cette décision intervient après l’échec du troisième procès de Weinstein dans cette affaire. En mai dernier, les jurés n’étaient pas parvenus à rendre un verdict unanime concernant les accusations portées par Jessica Mann, entraînant l’annulation du procès.

Jessica Mann affirme que Weinstein l’a violée dans une chambre d’hôtel de Manhattan en 2013 malgré ses refus répétés. De son côté, l’ancien magnat d’Hollywood a toujours contesté les accusations. Âgé de 74 ans, il a plaidé non coupable et continue de nier avoir agressé sexuellement qui que ce soit ou avoir eu des relations sexuelles non consenties.

Le bureau du procureur de Manhattan, dirigé par Alvin Bragg, a expliqué que la plaignante avait déjà témoigné devant deux grands jurys et trois jurys de procès. Selon les procureurs, cette succession de procédures a représenté une épreuve particulièrement lourde, et Jessica Mann ne souhaitait pas revivre cette expérience une nouvelle fois.

Parallèlement, les procureurs ont demandé au tribunal de condamner Weinstein à vingt ans de prison pour l’agression sexuelle de Miriam Haley, une ancienne assistante de production. Weinstein avait été reconnu coupable en 2020 dans les affaires impliquant Jessica Mann et Miriam Haley.

Cependant, la plus haute juridiction de l’État de New York a annulé cette condamnation, estimant que Weinstein n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Malgré cette décision, il est resté incarcéré en raison d’une autre condamnation prononcée dans une affaire distincte.

L’ancien cofondateur du studio Miramax demeure l’une des figures les plus emblématiques de la chute provoquée par le mouvement #MeToo. Au fil des années, plus de 80 femmes l’ont accusé de harcèlement sexuel ou d’inconduite sexuelle, des allégations qu’il continue de rejeter.