Les talibans interdisent les smartphones aux fonctionnaires afghans sous peine de sanctions

Le gouvernement taliban afghan a ordonné l’interdiction des smartphones pour l’ensemble des fonctionnaires du pays, selon une décision émise par un tribunal militaire. Cette mesure, qui s’applique aux institutions civiles comme militaires, suscite l’inquiétude des défenseurs des droits humains, qui y voient une nouvelle restriction de l’accès à l’information.

D’après le document consulté par Reuters, l’utilisation de smartphones est interdite depuis le 16 juin à « tous les responsables des institutions militaires et civiles, y compris les juges ». Les contrevenants risquent la confiscation et la destruction de leur téléphone portable, ainsi que des sanctions prévues par la loi.

Les autorités talibanes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant cette décision. Toutefois, plusieurs employés de l’administration ont indiqué que l’interdiction avait déjà des conséquences importantes sur le fonctionnement quotidien des services publics.

Selon un fonctionnaire, une grande partie du travail administratif était jusqu’à présent réalisée via les téléphones portables, les courriels et l’application de messagerie WhatsApp. Il affirme que l’impact de la mesure est tel que de nombreuses procédures administratives sont désormais fortement perturbées, voire à l’arrêt.

Dans la province du Panjshir, les autorités locales ont annoncé l’application immédiate de cette interdiction dans l’ensemble de leurs bureaux. D’autres administrations régionales pourraient suivre le même chemin dans les prochains jours.

Les défenseurs des droits humains soulignent que les smartphones représentent l’un des rares moyens dont disposent encore de nombreux Afghans pour accéder à l’éducation, communiquer de manière privée, documenter d’éventuels abus ou consulter des informations non censurées. Selon eux, cette décision pourrait constituer une nouvelle étape dans le renforcement du contrôle exercé par les talibans sur la société afghane depuis leur retour au pouvoir en août 2021.

Depuis cette reprise du pouvoir, les autorités talibanes ont multiplié les restrictions touchant différents aspects de la vie publique. L’interdiction des smartphones pour les agents de l’État apparaît ainsi comme une mesure supplémentaire visant à encadrer plus strictement les communications et la circulation de l’information dans le pays.