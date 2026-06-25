Le parquet de Nanterre ouvre une enquête sur des annonces suspectes sur Vinted

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête après plusieurs signalements portant sur des annonces suspectes publiées sur Vinted, la plateforme de revente en ligne. L’Office des mineurs (Ofmin) procède actuellement à des premières vérifications. Des internautes ont en effet repéré des annonces de jouets, peluches ou figurines proposés à des prix très élevés, qu’ils jugent anormaux. Une vidéo diffusée par une influenceuse et devenue virale sur les réseaux sociaux recense plusieurs de ces annonces, qu’elle soupçonne de constituer des formes de codes destinés à des pédocriminels.

Des vérifications en cours par l’Ofmin

Les utilisateurs de la plateforme ont alerté les autorités après avoir constaté que certains articles pour enfants étaient listés avec des descriptions et des tarifs qui sortent de l’ordinaire. Ces signalements ont été pris suffisamment au sérieux pour déclencher l’ouverture d’une enquête préliminaire. La Police nationale a été saisie de ces contenus jugés inquiétants. La controverse a pris de l’ampleur ces derniers jours, alimentée par les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont partagé leurs découvertes et exprimé leurs craintes.

Vinted, application très populaire de vente d’articles d’occasion, se retrouve ainsi au cœur d’une affaire sensible. Les enquêteurs devront déterminer si ces annonces atypiques relèvent effectivement d’une activité criminelle ou s’il s’agit d’une interprétation erronée de la part d’utilisateurs inquiets. L’Office des mineurs, spécialisé dans la lutte contre les atteintes aux mineurs, est chargé d’éclaircir la nature réelle de ces publications et d’identifier d’éventuels auteurs.