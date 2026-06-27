Vinted sous surveillance après des annonces soupçonnées de dissimuler un trafic d’enfants

Une enquête préliminaire a été ouverte après des signalements visant des annonces publiées sur Vinted. Ces annonces, présentées comme des ventes de jouets ou d’objets anodins, affichaient parfois des prix extrêmement élevés et comportaient des indications d’âge ou de taille jugées troublantes par des internautes. L’Office des mineurs a été saisi afin de vérifier si ces signalements peuvent révéler autre chose que de simples annonces douteuses ou mal interprétées.

Des annonces de jouets à plusieurs dizaines de milliers d’euros

L’affaire a pris de l’ampleur après la diffusion, sur les réseaux sociaux, de captures d’annonces jugées suspectes. Certaines proposaient des figurines ou des objets apparemment sans grande valeur pour des montants très élevés, parfois autour de 30 000 euros. Ce qui a particulièrement alerté les internautes, ce sont certains détails intégrés aux annonces : âge, taille, descriptions pouvant être interprétées comme correspondant non pas à l’objet vendu, mais à un enfant. Une annonce évoquant une “figurine Harry Potter” affichée à 30 000 euros a notamment été massivement commentée. Des internautes ont estimé que des mentions comme “13 ans” ou “1m58” pouvaient constituer un système de codage.

La justice saisie après des signalements

Face à l’ampleur prise par le sujet, une procédure a été ouverte pour vérifier la réalité des faits signalés. Les autorités cherchent à déterminer si certaines annonces peuvent relever d’un système organisé, d’annonces volontairement ambiguës, de mauvaises interprétations ou de mises en scène destinées à provoquer.

Des vendeurs contestent toute intention criminelle

Plusieurs vendeurs visés par ces dénonciations affirment qu’ils vendaient bien des jouets ou des objets de collection. Certains expliquent que les âges indiqués correspondent à l’âge recommandé pour l’utilisation du jouet, et non à une personne. Les prix très élevés peuvent aussi, selon les cas, correspondre à une tentative de négociation, à une annonce volontairement provocatrice, à une erreur, ou à la mise en vente d’un objet présenté comme rare ou de collection.

Une fausse piste également évoquée

L’affaire a été compliquée par des annonces publiées dans un contexte ambigu ou provocateur. Dans un cas évoqué publiquement, un prétendu vendeur présenté comme suspect aurait finalement été un lycéen de 17 ans affirmant avoir publié une annonce pour piéger des prédateurs. Cet élément montre la difficulté de distinguer rapidement une annonce réellement criminelle, une provocation, une mauvaise plaisanterie, une tentative de dénonciation ou une simple mauvaise interprétation.

Vinted affirme n’avoir trouvé aucun lien avec un trafic

La plateforme indique avoir examiné les annonces signalées et affirme ne pas avoir identifié d’élément permettant de les relier à une activité de trafic d’enfants. Elle assure également ne tolérer aucun contenu inapproprié et intervenir lorsqu’une annonce suspecte est repérée, notamment pour coopérer avec les autorités si nécessaire.