Rennes : un jeune homme entre la vie et la mort après avoir percuté un fourgon de CRS

Un homme de 22 ans circulant à trottinette a été grièvement blessé vendredi 7 août après avoir percuté un fourgon de CRS à Rennes. Son pronostic vital était toujours engagé dimanche, selon le parquet de la capitale bretonne. Une enquête a été ouverte pour déterminer précisément les circonstances de l’accident.

D’après les premiers éléments communiqués par le procureur adjoint Jean-Marie Blin, le jeune homme aurait suivi le véhicule des CRS en insultant ses occupants. Le fourgon se serait alors arrêté et un policier en serait descendu, tandis que le conducteur repartait pour effectuer un demi-tour un peu plus loin.

Les images de vidéosurveillance seront analysées

Le jeune homme aurait évité le policier avant de poursuivre sa route. Après avoir dépassé une voiture à vive allure, il se serait retourné pour vérifier s’il était suivi et n’aurait pas aperçu le fourgon, qui revenait en sens inverse à vitesse réduite. Malgré une manœuvre d’évitement du conducteur, la trottinette a violemment percuté l’aile avant droite du véhicule.

Les policiers présents doivent être entendus dans le cadre de l’enquête. Les autorités cherchent également à identifier la conductrice de la voiture dépassée juste avant la collision, susceptible d’avoir assisté à la scène. Les enquêteurs vont enfin examiner les images des caméras de vidéosurveillance afin de reconstituer le déroulement exact des faits.