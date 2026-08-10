«L’amour est dans le pré»: Karine Le Marchand explique pourquoi les agricultrices ont plus de mal à trouver l’amour

Karine Le Marchand explique que les agricultrices de "L'amour est dans le pré" rencontrent plus de difficultés à trouver l'amour, car leurs prétendants doivent souvent tout quitter pour s'installer à leur côté. L'animatrice souligne les contraintes géographiques et professionnelles qui compliquent l'établissement de relations durables pour ces femmes.

À quelques jours du retour de L’amour est dans le pré sur M6, Karine Le Marchand s’est confiée à Télé Star sur les difficultés rencontrées par les femmes qui participent à l’émission. Après des années passées à recueillir les histoires des célibataires du monde agricole, l’animatrice constate que les agricultrices peuvent avoir davantage de mal que les hommes à trouver un compagnon prêt à partager durablement leur quotidien. Pour Karine Le Marchand, l’une des principales explications tient à une réalité très concrète : lorsqu’une agricultrice possède son exploitation, c’est généralement à son prétendant de quitter sa propre vie pour venir s’installer auprès d’elle.

« C’est plus compliqué pour un homme de tout quitter »

Interrogée par Télé Star sur les difficultés particulières rencontrées par les agricultrices, Karine Le Marchand pointe directement la question du changement de vie demandé aux prétendants : « C’est plus compliqué pour un homme de tout quitter, ses copains, son travail… pour aller habiter chez une femme. »

L’agricultrice est en effet attachée géographiquement à son exploitation. Ses terres, ses bâtiments, ses animaux et son activité professionnelle rendent généralement impossible un déménagement à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. La construction d’une relation peut donc nécessiter un bouleversement beaucoup plus important pour son prétendant : changer de région, quitter son emploi, s’éloigner de ses proches et rejoindre le quotidien d’une femme déjà installée professionnellement.

Karine Le Marchand traque les non-dits pendant les portraits

Karine Le Marchand détaille également sa manière de mener les portraits des agriculteurs. L’animatrice ne s’intéresse pas uniquement aux réponses qui lui sont données. Elle observe attentivement les réactions physiques des candidats lorsqu’elle aborde certains sujets : « J’observe et je fais très attention à la communication non verbale. » Les gestes, les hésitations et les silences lui permettent notamment de détecter les sujets sur lesquels un agriculteur peut éprouver davantage de difficultés à s’exprimer : « Quand les mains se tordent, que le silence s’installe ou que les épaules se crispent sur certains sujets, je sais qu’il faut que j’aille creuser. » Cette attention portée aux réactions des candidats permet à l’animatrice d’aller au-delà des réponses préparées et de mieux comprendre leurs attentes avant l’arrivée des prétendants.

Taille, sexualité : Karine Le Marchand n’élude pas les sujets intimes

Karine Le Marchand assume également d’aborder des questions beaucoup plus personnelles. Certaines préférences peuvent devenir déterminantes au moment des rencontres et l’animatrice préfère les identifier dès les portraits. Elle évoque notamment la question de la taille chez certains candidats : « Il peut y avoir un blocage avec les hommes qui font moins d’1,65 m ou 1,67 m. »

La sexualité fait également partie des sujets abordés. Karine Le Marchand considère qu’elle peut constituer un élément important dans la future relation et ne souhaite donc pas systématiquement l’écarter des discussions : « La sexualité est aussi au premier plan ! » Ces questions peuvent notamment prendre une importance particulière lorsque les candidats ont connu une longue période de célibat ou possèdent des attentes précises concernant leur future relation.

Les speed-datings changent pour la saison 21

La saison 21 de L’amour est dans le pré apporte également une évolution importante aux traditionnels speed-datings. Le dispositif a été revu afin de laisser davantage d’intimité aux agriculteurs et à leurs prétendants pendant leurs premiers échanges. Karine Le Marchand suit désormais les rendez-vous à distance grâce aux caméras. Installée sur une péniche parisienne, elle peut observer les rencontres avant de retrouver les agriculteurs pour recueillir leurs premières impressions. Un nouveau rôle que l’animatrice a décrit auprès de Télé Star comme « super sympa, mais très intense ». Elle peut ainsi suivre les réactions des candidats sans être physiquement présente à leurs côtés pendant leurs premiers tête-à-tête.

Une difficulté particulière pour les femmes de « L’amour est dans le pré »

Après plus de 20 saisons passées au contact des agriculteurs célibataires, Karine Le Marchand connaît les obstacles auxquels ils sont confrontés pour construire une relation durable. L’éloignement géographique, les contraintes professionnelles et le rythme imposé par une exploitation compliquent nécessairement certaines histoires. Mais pour les agricultrices, l’équation peut être encore plus délicate. Comme l’explique l’animatrice à Télé Star, trouver un compagnon signifie aussi trouver un homme disposé à abandonner une partie de son quotidien pour venir vivre sur l’exploitation de sa compagne. Un changement de vie considérable qui peut peser dès les premières rencontres et qui explique, selon Karine Le Marchand, pourquoi les femmes de L’amour est dans le pré rencontrent parfois davantage de difficultés pour trouver celui qui acceptera de partager leur vie.