The Voice Kids : TF1 lance la saison 12 le 22 août avec Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano

The Voice Kids fera son retour sur TF1 le samedi 22 août à 21h10. Pour cette 12e saison, Nikos Aliagas retrouvera la présentation du concours, tandis que Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano prendront place dans les fauteuils rouges.

60 jeunes talents âgés de 6 à 15 ans

Cette nouvelle édition réunira 60 candidats âgés de 6 à 15 ans. Tous tenteront de convaincre les 4 coachs lors des auditions à l’aveugle, avant de poursuivre leur parcours au fil des différentes étapes de la compétition. Les jeunes artistes proposeront des univers et des styles musicaux variés. Certains monteront sur scène pour la première fois devant un public aussi nombreux, tandis que d’autres possèdent déjà une expérience du chant et du spectacle. Leur prestation devra provoquer le retournement d’au moins 1 fauteuil pour leur permettre de rejoindre une équipe.

Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano dans les fauteuils rouges

Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano formeront le quatuor de coachs de cette saison 12. Chacun devra constituer son équipe, accompagner les candidats et effectuer des choix au cours de la compétition. Patrick Fiori retrouve une émission qu’il connaît particulièrement bien. Matt Pokora et Soprano seront également présents pour conseiller les jeunes chanteurs et tenter de mener l’un d’eux jusqu’à la victoire. Santa complète le jury avec son expérience d’autrice, de compositrice et d’interprète. Les coachs devront se départager les talents les plus convoités. Lorsqu’un candidat séduira plusieurs membres du jury, celui-ci pourra choisir l’artiste avec lequel il souhaite poursuivre l’aventure.

Nikos Aliagas reprend les commandes de l’émission

Nikos Aliagas assurera une nouvelle fois la présentation de The Voice Kids. Il accompagnera les candidats avant leur entrée sur scène, recueillera les réactions de leurs proches et suivra leur progression jusqu’aux dernières étapes du programme. L’animateur retrouvera également les coachs pour commenter leurs décisions et annoncer les résultats au cours des différents primes.

Styletto rejoint les coulisses de The Voice Kids

La saison 12 accueillera également Styletto. Artiste et créatrice de contenu, elle accompagnera les jeunes talents dans les coulisses de l’émission. Elle sera présente auprès des candidats avant et après leurs prestations afin de recueillir leurs impressions, leurs doutes et leurs réactions. Elle suivra également leurs moments de joie, leurs déceptions et les différentes étapes de leur parcours. Ce nouveau rôle doit permettre de montrer davantage les émotions vécues en dehors de la scène, au plus près des jeunes chanteurs et de leurs familles.

Une saison 12 lancée en prime sur TF1

Le premier épisode de cette 12e saison sera diffusé le samedi 22 août à partir de 21h10 sur TF1. L’émission sera également accessible sur TF1+. Le public découvrira dès cette première soirée les nouveaux candidats, leurs histoires et les premiers choix de Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano. Une seule victoire sera attribuée au terme de la compétition, après plusieurs semaines d’auditions, de confrontations et de prestations en direct.