«Ce serait un flop» : Jamy Gourmaud ferme définitivement la porte au retour de «C’est pas sorcier»

Jamy Gourmaud confirme que l’émission « C’est pas sorcier » ne fera pas son retour avec Frédéric Courant, affirmant qu’un tel projet serait voué à l’échec. Il souligne l’importance du contexte historique de l’émission, tout en poursuivant ses propres initiatives de vulgarisation. La séparation professionnelle entre les deux animateurs est amicale.

Alors que de nombreuses émissions cultes font leur retour à la télévision, C’est pas sorcier ne reviendra pas avec son trio historique. Invité d’Europe 1, Jamy Gourmaud a écarté sans ambiguïté l’idée de retrouver Frédéric Courant à l’écran, mettant un terme aux espoirs des nombreux fans de l’émission diffusée sur France 3 pendant plus de vingt ans. Lancée en 1993, C’est pas sorcier est devenue l’un des programmes de vulgarisation scientifique les plus populaires de la télévision française. À bord du célèbre camion Marcel, Frédéric Courant réalisait les reportages sur le terrain tandis que Jamy Gourmaud expliquait les phénomènes scientifiques à l’aide de maquettes, accompagné de Sabine Quindou.

« Je ne suis pas très revival »

Interrogé sur un éventuel retour du duo, Jamy Gourmaud a expliqué qu’il ne croyait pas à ce type de renaissance : « Moi, je ne suis pas très revival, vous voyez. » L’animateur poursuit aujourd’hui ses propres projets, notamment avec Le Monde de Jamy sur France 5, et ne souhaite pas relancer une nouvelle émission avec son ancien partenaire.

« On n’y parviendrait pas, ce serait un flop »

Pour Jamy Gourmaud, la popularité de C’est pas sorcier est intimement liée à une époque et aux souvenirs des téléspectateurs. Il estime qu’un retour ne permettrait pas de retrouver la même magie : « Si on faisait un programme ensemble, tout le monde aimerait replonger dans cette époque. Or, on sait très bien que la nostalgie dans notre mémoire repose sur beaucoup d’autres ingrédients que la simple envie de vouloir quelque chose. Il y a beaucoup d’autres éléments dans notre cerveau autour des émotions qui sont mobilisés. On n’y parviendrait pas. Ce serait un flop. Donc ce n’est pas la peine. »

Une position qu’il défend depuis plusieurs années

Cette prise de position n’est pas nouvelle. Jamy Gourmaud explique depuis plusieurs années qu’il préfère regarder vers l’avenir plutôt que de faire revivre ses anciens succès. Il avait déjà affirmé ne pas avoir « l’esprit nostalgique » et considère désormais que C’est pas sorcier appartient définitivement au passé.

Une amitié qui demeure, mais des chemins séparés

Si Jamy Gourmaud exclut un retour professionnel avec Frédéric Courant, il assure que cette décision n’est pas liée à un conflit actuel. Les deux animateurs ont simplement suivi des trajectoires différentes depuis l’arrêt de l’émission en 2013. Jamy poursuit ses activités de vulgarisation scientifique à la télévision et sur internet, tandis que Fred Courant développe ses propres projets. Pour l’animateur, le chapitre C’est pas sorcier est définitivement refermé.